Ανησυχία έχει προκαλέσει η πρόσφατη εμφάνιση της Mariah Carey στη σκηνή, καθώς βίντεο από τη συναυλία της στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας δείχνουν τη διάσημη τραγουδίστρια να δυσκολεύεται να κινηθεί και να χρειάζεται τη βοήθεια των χορευτών και των συνεργατών της.

Το θέμα σχολιάστηκε στην εκπομπή «Happy Day», με τον Γιώργο Σατσίδη να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με όσα ακούγονται για την κατάσταση της υγείας της 57χρονης σταρ.

Όπως ανέφερε, η εικόνα της τραγουδίστριας στη σκηνή ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς οι συνεργάτες της φαίνεται να τη στηρίζουν σχεδόν σε κάθε της κίνηση.

«Έκανε μια μεγάλη συναυλία χθες στο Σάο Πάολο και εδώ βλέπουμε τους βοηθούς της, τους χορευτές της, να τη συνοδεύουν και πάνω στη σκηνή. Οποιαδήποτε κίνηση έκανε, ήταν στο πλαίσιο των χορευτικών, συνοδεία των χορευτών της», ανέφερε ο Γιώργος Σατσίδης.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στις πληροφορίες που κυκλοφορούν για πιθανό πρόβλημα στο ισχίο και στους γοφούς της τραγουδίστριας, καθώς και στο ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση μετά τις γιορτές.

«Έχει πρόβλημα στο ισχίο, έχει πρόβλημα στους γοφούς. Προφανώς θα κάνει μια επέμβαση αμέσως μετά τις γιορτές, γιατί τα Χριστούγεννα είναι η εποχή της, όπως ξέρετε, με το "All I Want for Christmas Is You", που είναι το απόλυτο κομμάτι της Mariah Carey. Οπότε το έχει παρατείνει για μετά τις γιορτές, αυτή την επέμβαση, προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας της», είπε χαρακτηριστικά.

«Φαίνεται ότι τη σηκώνει μόνο το πόδι που δεν τη σηκώνει», σχολιάστηκε χαρακτηριστικά, ενώ στη συζήτηση έγινε αναφορά και στο ενδεχόμενο να αντιμετωπίζει κάποιο σωματικό πρόβλημα και όχι ψυχολογική δυσκολία.

Η ανησυχία για τη Mariah Carey

Η εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Σάο Πάολο έγινε αντικείμενο συζήτησης και στα social media, με πολλούς θαυμαστές της να εκφράζουν την ανησυχία τους για την κινητικότητά της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ίδια ή τους εκπροσώπους της που να επιβεβαιώνει πρόβλημα στο ισχίο ή προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Οι σχετικές πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

Η Mariah Carey, πάντως, βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική επαγγελματική περίοδο, καθώς το όνομά της συνδέεται κάθε χρόνο με τα Χριστούγεννα και το διαχρονικό «All I Want for Christmas Is You».