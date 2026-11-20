Τι κάνει ένα παιδί καταραμένο; Από τους αρχαίους Έλληνες τραγωδούς, στις πικρές ερωτικές ιστορίες του Αγγλοσάξωνα Σαίξπηρ, στις απαρχές του ευρωπαϊκού ρεαλισμού από τον Γάλλο συγγραφέα Ονορέ ντε Μπαλζάκ, η τέχνη μιμείται τη ζωή ή η ζωή την τέχνη;
Ένα οικογενειακό δράμα που θυμίζει την τραγική ποίηση περασμένων αιώνων, ρομαντική, δυνατή και θλιβερή από άλλη εποχή, αλλά μέσα από τη σημερινή μοντέρνα τέχνη, αγγίζει τον θεατή και τον ταξιδεύει. Χωρίς περιττά σκηνικά, μία ευφυώς καμωμένη κατασκευή γυρίζει και μεταμορφώνεται όπως οι ηθοποιοί για να καλύψουν μέρες, χρόνια, πράξεις, δράμα, ακόμα και κωμωδία.
Ένα λογοτεχνικό αριστούργημα τοποθετημένο λίγο μετά τον Μεσαίωνα, μας κάνει να συνειδητοποιούμε πως είμαστε σε καλύτερη μοίρα από τότε, όταν ο κόσμος ζούσε κοντά στη φύση, μακριά από την τεχνολογία, αναπνέοντας καθαρό αέρα, μέχρι να του κόψουν το κεφάλι.
Αλλά και να σκεφτούμε πως σε κάποια μέρη και γειτονιές αυτού του σημερινού κόσμου, η πατριαρχεία δεσπόζει οδηγώντας σε ακραίες οικογενειακές τιμωρίες, ενώ η εξουσία πατά επί πτωμάτων για να συντηρηθεί