Η Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας προσκαλεί το κοινό σε δύο ξεχωριστές βραδιές stand-up comedy, στις 20 και 27 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός.

Μετά την επιτυχημένη συναυλία «ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ», που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, η πρωτοβουλία επιστρέφει, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή το stand-up comedy, μέσα από δύο εκδηλώσεις γεμάτες χιούμορ, ανατροπές και αυθεντικό γέλιο. Με τη συμμετοχή αγαπημένων κωμικών που ενώνουν αφιλοκερδώς τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση, γινόμαστε «μια γροθιά» για έναν σκοπό που μας αφορά όλους.

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στη σκηνή του Θεάτρου Μικρός Κεραμεικός ανεβαίνουν οι Στέλιος Ανατολίτης, Δημήτρης Δημόπουλος, Blink Mike και Ζάνα Μαλίκη, με παρουσιαστή τον Jimapas (Δημήτρη Μουσμουλίδη).

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, τη σκυτάλη παίρνουν οι Αριστοτέλης Ρήγας, Λίλια Τσιγάρα, Γιάννης Ταυλάς και Κωνσταντίνος Μπούρας-Μπαϊμάκος, με παρουσιαστή τον Σέξπυρ.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το γέλιο γίνεται κάτι περισσότερο από μια ευχάριστη στιγμή. Γίνεται αφορμή για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Γιατί η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μια χρόνια νευρολογική πάθηση που επηρεάζει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων, και η υποστήριξη, η ενημέρωση και η ενδυνάμωσή τους αποτελούν μια διαρκή συλλογική υπόθεση.

Η Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας συνεχίζει να εργάζεται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με Πολλαπλή Σκλήρυνση, προωθώντας την ενημέρωση, τη διεκδίκηση δικαιωμάτων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Γιατί η σκλήρυνση δεν έχει πλάκα. Αυτοί έχουν! Και όταν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Πληροφορίες εκδήλωσης

ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ – COMEDY EDITION

• Ημερομηνίες: Παρασκευή 20 & 27 Νοεμβρίου 2026

• Ώρα έναρξης: 21:30

• Χώρος: Θέατρο Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13, Αθήνα

• Τιμή εισιτηρίου: 13€

• Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

• Παραγωγή: Χρήστος Πανοηλίας για την Action Εστί | Artist & Event Management

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και ακολουθήστε την Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να ενημερώνεστε για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις επερχόμενες εκδηλώσεις μας.

• Website: www.gmss.gr

• Facebook: Greek Multiple Sclerosis Society

