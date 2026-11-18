Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον 44χρονο πυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Η σορός του μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, όπου υπηρετούσε, πριν ξεκινήσει η πομπή προς την τελευταία του κατοικία.

Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία του 44χρονου αρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσού

Λίγο μετά τις 08:30, η νεκροφόρα έφτασε στον πυροσβεστικό σταθμό, όπου τον περίμεναν οι άνθρωποι με τους οποίους είχε μοιραστεί καθημερινές στιγμές και δύσκολες επιχειρήσεις. Η ελληνική σημαία κυμάτιζε μεσίστια, ενώ το φέρετρο του 44χρονου ήταν καλυμμένο με τη γαλανόλευκη.

Συνάδελφοί του κουβάλησαν το φέρετρό του και το μετέφεραν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό, όπου υπηρέτησε

Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν στον χώρο του σταθμού ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές. Οι πυροσβέστες στάθηκαν προσοχή μπροστά στη σορό του συναδέλφου τους και τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Αμέσως μετά, η φωνή τους ενώθηκε σε μία λέξη: «Αθάνατος».

Η σημαία στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό κυμάτιζε μεσίστια και οι συνάδελφοι του 44χρονου πυροσβέστη φώναξαν «Αθάνατος»

Στη συνέχεια, η σορός του Ηλία Βαλατσού ξεκίνησε το τελευταίο ταξίδι προς το Δημοτικό Κοιμητήριο Περιστερίου, στον Άγιο Βασίλειο. Εκεί η συγκίνηση ήταν έντονη, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» ο αρχηγός της Πυροσβεστικής να νιώσει αδιαθεσία και να λιποθυμήσει.

Συνάδελφοί του σήκωσαν το φέρετρο στους ώμους και το συνόδευσαν, ενώ δεκάδες πυροσβέστες ακολούθησαν την πομπή. Οι σειρήνες ήχησαν στους δρόμους, σε μια συμβολική κίνηση αποχαιρετισμού στον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει άλλους.

Από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό η σορός του Ηλία Βαλατσού μεταφέρθηκε στο Κοιμητήριο Περιστερίου

Στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό βρέθηκαν επίσης συγγενείς και φίλοι του 44χρονου, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα στους συναδέλφους του για να τον τιμήσουν. Η πομπή έφτασε στην εκκλησία λίγο μετά τις 09:00.

Στεφάνια με λευκά άνθη και γαλανόλευκες κορδέλες τοποθετήθηκαν στη μνήμη του, ενώ ανάμεσά τους υπήρχε και στεφάνι του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες στη φωτιά

Ο θάνατος του Ηλία Βαλατσού έχει βυθίσει στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα. Στην ίδια τραγική επιχείρηση κατάσβεσης στο Ζεφύρι έχασε τη ζωή του και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης.

Συντετριμμένοι συγγενείς και συνάδελφοι του Ηλία Βαλατσού

Η κηδεία του νεαρού πυροσβέστη τελέστηκε την Τρίτη στην Καστοριά, με τους δικούς του ανθρώπους και τους συναδέλφους του να τον αποχαιρετούν.

Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 44 και 23 ετών, έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και συναδέλφους που καλούνται να διαχειριστούν μια βαριά απώλεια.