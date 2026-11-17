Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες, Γιώργος Ζυμπίδης και Ηλίας Βαλατσός, έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε την Κυριακή στο Ζεφύρι.

Ζεφύρι: «Περίμενα τον γιο μου την Κυριακή και δεν τον είδα»

Με λόγια που αποτυπώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, η μητέρα του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» για τον γιο της, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Η μητέρα περιέγραψε έναν νέο άνθρωπο που ξεχώριζε από μικρός για τον χαρακτήρα, την καλοσύνη και την προσωπικότητά του.

«Ο Γιώργος ήταν χαρισματικός. Έλαμπε από μικρός. Όλοι μιλούσαν για αυτόν. Είχε ένα ιδιαίτερο φως δίπλα του γιατί ήταν καλός άνθρωπος και τα μάτια του πραγματικά εξέπεμπαν καλοσύνη. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην σε μαγέψει», είπε.

Η πιο δύσκολη στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν αναφέρθηκε στην τελευταία προσμονή της να δει το παιδί της. Όπως είπε, τον περίμενε την Κυριακή να επιστρέψει στο σπίτι, προκειμένου να περάσουν μαζί μία εβδομάδα, καθώς είχαν να συναντηθούν τρεις μήνες.

«Σημασία είναι ότι περίμενα τον γιο μου την Κυριακή για να έρθει για μια βδομάδα που έχω να τον δω τρεις μήνες και δεν τον είδα. Αυτό έχει σημασία για μας», είπε συντετριμμένη.

Όπως σημείωσε, η οικογένεια περιμένει να ολοκληρωθεί η έρευνα και να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

«Όλα διερευνώνται. Όλα. Όλα θα τα μάθουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νωρίς είναι ακόμα να μιλήσουμε», τόνισε.

Η ίδια αποκάλυψε πως ο σύζυγός της έχει καταρρεύσει ψυχολογικά από τον χαμό του παιδιού τους, ενώ προσπαθεί και εκείνη να διαχειριστεί την τραγική απώλεια.

«Εγώ είμαι ράκος, γιατί ο σύζυγός μου έχει καταρρεύσει. Έγινε το αντίθετο. Τώρα δεν μπορώ να ησυχάσω. Όλο κλαίει και δεν μπορώ και εγώ να διαχειριστώ αυτήν την κατάσταση», είπε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η οικογένεια θα αναζητήσει απαντήσεις με κάθε νόμιμο τρόπο.

«Και θα ψάξουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το δικό μου το χέρι και του αντρός μου. Όλα θα γίνουν όπως νομίμως πρέπει», σημείωσε.

Η μητέρα του 23χρονου αναφέρθηκε και στον τραυματία πυροσβέστη που επέζησε από την τραγωδία. Όπως είπε, δεν είχε υπάρξει ακόμη επικοινωνία μαζί του, ωστόσο η οικογένεια σκοπεύει να επικοινωνήσει, τόσο για να του ευχηθεί περαστικά όσο και για να ζητήσει απαντήσεις σχετικά με όσα συνέβησαν.

Ζεφύρι: Φωτογραφίες ντοκουμέντο – Πώς εγκλωβίστηκε ο Ηλίας Βαλατσός

Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες της τραγωδίας παρουσίασε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή, μέσα από αποκλειστικές φωτογραφίες από το υπόγειο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατούσε στον χώρο, ο οποίος ήταν γεμάτος απορρίμματα, ενώ σε διάφορα σημεία υπήρχαν σιδερόβεργες και άλλα αντικείμενα που δυσχέραιναν την κίνηση.

Η σκάλα που οδηγούσε από το ισόγειο στο υπόγειο από τη μία πλευρά δεν υπήρχε κουπαστή, ενώ το ανοιχτό σημείο της δημιουργούσε πρόσθετο κίνδυνο, ιδιαίτερα μέσα σε ένα περιβάλλον με καπνούς και περιορισμένη ορατότητα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμόδιων ερευνητών, ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός φέρεται να εγκλωβίστηκε κοντά στο τελευταίο σκαλοπάτι. Εκεί, ο ιμάντας της φιάλης οξυγόνου που έφερε στην πλάτη του φέρεται να πιάστηκε σε σιδερόβεργες που υπήρχαν στο σημείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να απελευθερωθεί και να συνεχίσει την κίνησή του.

Στις φωτογραφίες φαίνεται και ένα γάντι, το οποίο εκτιμάται ότι το έβγαλε ο 44χρονος πυροσβέστης στην προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί και να ελευθερώσει τον ιμάντα της φιάλης. Το στοιχείο αυτό συνδέθηκε και με το έγκαυμα που διαπιστώθηκε στη δεξιά παλάμη του κατά την ιατροδικαστική εξέταση.

Ιδιαίτερα δραματική είναι η περιγραφή της στιγμής κατά την οποία ο τραυματίας πυροσβέστης φέρεται να εντόπισε τον συνάδελφό του εγκλωβισμένο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ηλίας Βαλατσός τού είπε: «Έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να βγω».

Ο τραυματίας πυροσβέστης φέρεται στη συνέχεια να αποφάσισε να βγει από το υπόγειο, προκειμένου να ζητήσει ενισχύσεις και βοήθεια για τον συνάδελφό του.

Ο 44χρονος, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, προσπάθησε να απελευθερωθεί, όμως φαίνεται ότι δεν είχε απομείνει πολύ οξυγόνο στη φιάλη του οξυγόνου του, με αποτέλεσμα να τελειώσει και να υποστεί ασφυξία.

Όπως επισημάνθηκε στην εκπομπή, η διάρκεια μιας φιάλης μπορεί να κυμαίνεται από περίπου 10 λεπτά έως μισή ώρα, ανάλογα με την κατανάλωση και την ένταση της προσπάθειας. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν η συγκεκριμένη φιάλη ήταν πλήρης κατά την έναρξη της επιχείρησης.

Οι φιάλες έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο, ώστε να εξεταστούν τα σχετικά δεδομένα.

Ζεφύρι: Πού βρέθηκε ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης – Η εκτίμηση για το φως που έβλεπε

Ακόμα πιο βαθιά στο υπόγειο βρέθηκε ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης.

Στις φωτογραφίες που παρουσίασε η εκπομπή διακρίνεται ένα σημείο από το οποίο εισερχόταν φως. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο 23χρονος ενδέχεται, μέσα στους πυκνούς καπνούς και με την ορατότητα περιορισμένη, να θεώρησε ότι το συγκεκριμένο σημείο ήταν έξοδος διαφυγής.

Έτσι, φέρεται να κινήθηκε προς τα εκεί, με αποτέλεσμα να βρεθεί ακόμη πιο βαθιά στο υπόγειο και να εγκλωβιστεί.

Οι δύο πυροσβέστες πέθαναν από ασφυξία από εισπνοή αιθάλης, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Διαπιστώθηκαν επίσης κάποιες εκδορές στην κνήμη του 44χρονου και ένα έγκαυμα στη δεξιά παλάμη του.

Ζεφύρι: Στα δικαστήρια η μητέρα και οι δύο ανήλικες – Αναζητείται ο πατέρας με το βρέφος

Την ίδια ώρα, εξελίξεις καταγράφονταν και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης.

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Σόμπολος, που βρισκόταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ανέφερε ότι η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της οικογένειας έφτασαν στα δικαστήρια, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Οι δύο ανήλικες επρόκειτο να παρουσιαστούν στον εισαγγελέα ανηλίκων, ενώ η μητέρα στον ανακριτή Αθηνών. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το κακούργημα του εμπρησμού.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Γιώργος Σόμπολος, μία από τις δύο ανήλικες φέρεται να έχει καταθέσει ότι η μητέρα της τής ζήτησε να πετάξει τις στάχτες στο σημείο όπου συνήθιζαν να τις απορρίπτουν.

Ο πατέρας της οικογένειας δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν μαζί με το βρέφος της οικογένειας σε διάφορα σημεία της Δυτικής Αττικής, όπου εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχει βρει κατάλυμα.