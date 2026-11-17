Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μετά τον εντοπισμό ύποπτου φακέλου κατά τον έλεγχο της εισερχόμενης αλληλογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο επίμαχος φάκελος εντοπίστηκε από τέσσερις αστυνομικούς, τρεις άνδρες και μια γυναίκα. Αυτό που τους κινητοποίησε ήταν το γεγονός ότι στον επίμαχο φάκελο αναγραφόταν αποστολέας από το εξωτερικό και συγκεκριμένα το Βρετανικό Καρδιολογικό Ινστιτούτο. Επίσης, δεν υπήρχε όνομα παραλήπτη, παρά μόνο η διεύθυνση Κανελλοπούλου 4.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο φάκελος φέρεται να περιέχει σκόνη, με την οποία οι αστυνομικοί δεν ήρθαν σε επαφή.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση του ισογείου του κτιρίου.

Στο σημείο έχει μεταβεί αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής και ακολουθείτε κανονικά το πρωτόκολλο. Το περιεχόμενο του φακέλου θα μεταφερθεί στο Χημείο του Κράτους, προκειμένου να εξεταστεί περί τίνος πρόκειται.