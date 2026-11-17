Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την οικογένεια του μικρού Ζαχαρία στο Ηράκλειο, μετά τον θάνατο του μόλις 18 μηνών αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του όταν κατάπιε βενζίνη μέσα στο σπίτι του, στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πατέρας του αποχαιρετά το παιδί του με ένα συγκλονιστικό μήνυμα, εκφράζοντας την αγάπη του και τον αβάσταχτο πόνο για την απώλειά του.

Με λόγια που αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας, ο πατέρας αναφέρεται στις καθημερινές στιγμές που θα του λείψουν για πάντα. Στην ανάρτησή του γράφει:

«Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου. Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι και να φωνάζει μπαμπά μπαμπά! Ποιος θα σου φιλάει τα μαγουλάκια σου! Στο καλό καρδιά μου καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα».

Ηράκλειο: Σήμερα η κηδεία του μικρού Ζαχαρία

Η οικογένεια ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον 18 μηνών Ζαχαρία σήμερα στις 16:00.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, όπου συγγενείς και άνθρωποι από το περιβάλλον της οικογένειας αναμένεται να πουν το τελευταίο αντίο στο παιδί.

Πώς συνέβη η τραγωδία στο Ηράκλειο

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το αγοράκι βρισκόταν στο μπάνιο μαζί με τη μητέρα του, όταν φέρεται να άνοιξε ένα ντουλάπι και να πήρε ένα μικρό μπουκάλι που περιείχε βενζίνη.

Το παιδί κατάπιε μέρος του περιεχομένου, χωρίς να γίνει αμέσως αντιληπτό. Όταν η μητέρα του αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο μετέφερε εσπευσμένα το βρέφος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Το 18 μηνών αγοράκι έφτασε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης και κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε εξαιρετικά σοβαρή. Λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, η καρδιά του μικρού Ζαχαρία σταμάτησε να χτυπά.