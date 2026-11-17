Χιλιάδες πελάτες μεγάλων αμερικανικών τραπεζών αντιμετώπισαν τη Δευτέρα προβλήματα πρόσβασης στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς τους, εξαιτίας τεχνικής βλάβης στην JPMorgan Chase, η οποία προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δυσλειτουργίες καταγράφηκαν και στην υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Zelle.

Η Chase διευκρίνισε ότι το πρόβλημα δε συνδέεται με κυβερνοεπίθεση, αλλά οφείλεται σε σφάλμα λογισμικού σε σύστημα υλικού που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της τράπεζας. Όπως ανακοίνωσε, οι τεχνικές ομάδες εργάζονταν για την αποκατάσταση των υπηρεσιών έως το τέλος της ημέρας.

«Η JPMorgan Chase αντιμετώπισε ένα προσωρινό πρόβλημα που σχετίζεται με σφάλμα λογισμικού σε ένα τοπικό σύστημα υλικού. Δεν πρόκειται για περιστατικό που συνδέεται με κυβερνοεπίθεση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της τράπεζας, Τζο Ευαντζελίστι.

Η τεχνική βλάβη επηρέασε και συναλλαγές μέσω της Zelle, της υπηρεσίας που χρησιμοποιούν μεγάλες αμερικανικές τράπεζες για άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών.

Εκπρόσωπος της εταιρείας Early Warning Services, στην οποία ανήκει η Zelle, διαβεβαίωσε ότι το δίκτυο της υπηρεσίας λειτουργούσε κανονικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι προβλήματα στα τραπεζικά ιδρύματα ενδέχεται να προκαλούσαν καθυστερήσεις στις πληρωμές ορισμένων πελατών.

Η Early Warning Services ανήκει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων οι Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, U.S. Bank και Wells Fargo.

Νέο πλήγμα στις τεχνολογικές υποδομές των ΗΠΑ

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από μια σειρά σημαντικών τεχνικών προβλημάτων που επηρέασαν κρίσιμες υπηρεσίες στις ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, μεγάλη διακοπή λειτουργίας στη Microsoft προκάλεσε προβλήματα σε δημοφιλείς υπηρεσίες, όπως το Outlook, το Teams και ο ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης Copilot.

Την Παρασκευή, βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είχε ως αποτέλεσμα να καθηλωθούν στο έδαφος όλες οι πτήσεις στις ΗΠΑ για αρκετές ώρες, ενώ οι επιπτώσεις στις αερομεταφορές συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.