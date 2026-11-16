Ίλον Μασκ: Η ανάρτηση για το Starlink και τον ελληνικό σιδηρόδρομο

«Το Starlink σώζει ζωές»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ίλον Μασκ αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της ασφάλειας του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου μέσω του Starlink.
  • Τόνισε ότι το Starlink μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη ατυχημάτων και «σώζει ζωές».
  • Η ψηφιακή πλατφόρμα railway.gov.gr επιτρέπει αδιάλειπτη μεταφορά πληροφοριών από τρένα στο κέντρο ελέγχου.
  • Το Starlink διασφαλίζει επικοινωνία σε δυσπρόσιτα ορεινά τμήματα του δικτύου.
  • Ειδικός εξοπλισμός παρακολούθησης έχει τοποθετηθεί σε 134 σιδηροδρομικές μηχανές.

Ο Ίλον Μασκ αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην τεχνολογική αναβάθμιση της ασφάλειας του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, τονίζοντας τον ρόλο του δορυφορικού συστήματος Starlink της εταιρείας του Space X στην πρόληψη ατυχημάτων. 

«Το Starlink σώζει ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά σε αναρτησή του στο επίσης ιδιοκτησίας του Χ, επικροτώντας την αξιοποίηση της τεχνολογίας της εταιρείας του στο νέο σύστημα επιτήρησης της κυκλοφορίας των τρένων στην Ελλάδα.  

Το Starlink σώζει ζωές - Η Ανάρτηση Μασκ και η αναφορά στον ελληνικό σιδηρόδρομο

Στο επίκεντρο της ανάρτησης βρίσκεται η ψηφιακή πλατφόρμα railway.gov.gr, μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή η αδιάλειπτη μεταφορά πληροφοριών από τους σιδηροδρομικούς συρμούς προς το κέντρο ελέγχου. 

Η χρήση του δορυφορικού δικτύου Starlink επιτρέπει τη διατήρηση της επικοινωνίας ακόμη και σε δυσπρόσιτα ορεινά τμήματα του δικτύου, όπου τα συμβατικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δεν παρέχουν κάλυψη.Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσιευσης την οποία αναπαρήγαγε ο Μασκ, ειδικός εξοπλισμός παρακολούθησης έχει ήδη τοποθετηθεί σε 134 σιδηροδρομικές μηχανές. 

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