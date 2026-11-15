Λευκωσία: Νεκρή 44χρονη μέσα σε διαμέρισμα

Βρέθηκε αιμόφυρτη και δεύτερη γυναίκα

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Δολοφονία στη Λευκωσία: Νεκρή 44χρονη από το Βιετνάμ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μία 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα στη Λευκωσία, με τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.
  • Μία δεύτερη γυναίκα ασιατικής καταγωγής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από τραυματισμούς στον λαιμό και στην πλάτη.
  • Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου, με πιθανή σύνδεση των δύο περιστατικών.
  • Τα ίχνη αίματος οδήγησαν τους αστυνομικούς στο διαμέρισμα της 44χρονης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών των περιστατικών.

Δύο γυναίκες ασιατικής καταγωγής εντοπίστηκαν τραυματισμένες σε σε κοντινή απόσταση στη Λευκωσία. Η μία έχασε τη ζωή της και η δεύτερη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών.

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Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Philenews, επικαλούμενο πληροφορίες από την Αστυνομία, περίπου στις 23:30 οι Αρχές έλαβαν αρχικά πληροφορία για μια τραυματισμένη γυναίκα στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος.

Μία γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη σε διαμέρισμα στη Λευκωσία και λίγα μέτρα πιο μακριά μία δεύτερη βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη

Μία γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη σε διαμέρισμα στη Λευκωσία και λίγα μέτρα πιο μακριά μία δεύτερη βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη - philenews.com

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν γυναίκα ασιατικής καταγωγής, η οποία έφερε τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Λευκωσία: Τα ίχνη αίματος οδήγησαν σε διαμέρισμα

Στη συνέχεια, οι έρευνες των αστυνομικών στην περιοχή αποκάλυψαν ένα δεύτερο περιστατικό. Συγκεκριμένα, έξω από πολυκατοικία εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, οι οποίες οδήγησαν τους αστυνομικούς σε διαμέρισμα.

Στο εσωτερικό του βρέθηκε μία 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ, αναίσθητη στο πάτωμα, με τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.

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Η αστυνομία ερευνά αν συνδέονται τα δύο περιστατικά

Η αστυνομία ερευνά αν συνδέονται τα δύο περιστατικά - philenews.com

Στο σημείο κλήθηκαν ιατροδικαστές, οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία και διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Όπως μεταδίδει και η Cyprus Times, η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως φόνο εκ προμελέτης και απόπειρα φόνου.

Οι δύο σκηνές παραμένουν υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις έρευνες για τη συλλογή στοιχείων και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ανακριτές είναι αν ο θάνατος της 44χρονης και ο σοβαρός τραυματισμός της δεύτερης γυναίκας αποτελούν μέρος της ίδιας εγκληματικής ενέργειας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι δύο υποθέσεις συνδέονται μεταξύ τους, ενώ οι έρευνες των κυπριακών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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