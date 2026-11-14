Επέτειος Πολυτεχνείου: 5.000 αστυνομικοί, drones και ελικόπτερα

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πάνω από 5.000 αστυνομικοί θα συμμετάσχουν στα μέτρα ασφαλείας για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.
  • Drones και ελικόπτερα θα παρακολουθούν την πορεία και την περιοχή των Εξαρχείων.
  • Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν γύρω από το Πολυτεχνείο, με κλείσιμο σταθμών Μετρό στις 2 μ.μ.
  • Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα κλείσουν στις 6 μ.μ. αντί για 9 μ.μ. φέτος.
  • Στόχος της ΕΛ.ΑΣ. είναι η αποφυγή επεισοδίων και η διασφάλιση ειρηνικής συγκέντρωσης.

Στην τελική φάση βρίσκεται ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου

Στα μέτρα για το Πολυτεχνείο αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 5.000 αστυνομικοί από πλήθος υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Drones και ελικόπτερα θα μεταδίδουν συνεχώς εικόνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ από την πορεία και την περιοχή των Εξαρχείων.

Επέτειος Πολυτεχνείου: Επί ποδός 5.000 αστυνομικοί, drones και ελικόπτερα

Προτεραιότητα των Αρχών είναι η προστασία των πολιτών και η αποφυγή επεισοδίων.

Θα ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ οι περιορισμοί εστιάζονται κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αναμένεται να κλείσουν στις 2 το μεσημέρι οι σταθμοί του Μετρό Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής.

Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε η Πρυτανεία, φέτος οι πύλες θα κλείσουν στις έξι το απόγευμα αντί για τις 9 που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

Η τελική διάταξη των δυνάμεων της αστυνομίας θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία που συγκεντρώνουν αυτές τις μέρες οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και από την αξιολόγηση της κατάστασης και των ενδεχόμενων κινδύνων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Στόχος της ΕΛ.ΑΣ. είναι να μην υπάρξουν επεισόδια και φθορές και να διεξαχθεί, όπως και πέρυσι, μια ειρηνική συγκέντρωση και πορεία.

 

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