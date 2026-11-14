Σημαντικές πληροφορίες για την τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι, μετέδωσε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φωτιά, εξαιτίας της οποίας είχαμε την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον, αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια.

Γι' αυτό και την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Στελέχη της ΔΑΕΕ έκαναν αυτοψία στον χώρο, ενώ εξετάζουν καρέ-καρέ οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν σε γειτονικά σπίτια, με σκοπό να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους δράστες που ενδεχομένως ήταν η αιτία για να ξεσπάσει η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο υπόγειο που στοίχισε τη ζωή στους δύο πυροσβέστες.

Μάλιστα, κατά τις πληροφορίες του Γιάννη Σωτηρόπουλου, τρία άτομα οικογένειας Ρομά που διέμενε προσωρινά σε χώρο του κτιρίου δίπλα στο σημείο της τραγωδίας, έχουν προσαχθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και εξετάζονται σχετικά με το τι γνωρίζουν για τη φωτιά.

Ο χώρος όπου έμενε η οικογένεια Ρομά / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Ο χώρος όπου έμενε η οικογένεια Ρομά / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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