Καματερό: Η στιγμή που ΙΧ παρασύρει 36χρονη - Βίντεο ντοκουμέντο

Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο

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Δύο βίντεο ντοκουμέντα καταγράφουν την τρελή πορεία ενός αυτοκινήτου που παρέσυρε μία 36χρονη γυναίκα στο Καματερό, το πρωί της Παρασκευής. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ ο 38χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και συνελήφθη.

Η στιγμή που το αυτοκίνητο παρασύρει την 36χρονη

Στο ένα από αυτά, όπως μετέδωσε το Mega, έχει καταγραφεί η στιγμή της παράσυρσης. Η 36χρονη έχει μόλις σταθμεύσει το όχημά της. Φαίνεται να ανοίγει την πόρτα, να κατεβαίνει και να παραμένει δίπλα στο αυτοκίνητο, περιμένοντας να περάσουν τα διερχόμενα οχήματα προκειμένου να διασχίσει τον δρόμο.

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Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο που κινείται με μεγάλη ταχύτητα εμφανίζεται στο σημείο και την παρασύρει, χωρίς η ίδια να προλάβει να αντιδράσει.

Η σύγκρουση είναι ιδιαίτερα σφοδρή, με τη γυναίκα να τραυματίζεται σοβαρά και να μεταφέρεται στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται.

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Στο άλλο βίντεο, καταγράφεται η πορεία του αυτοκινήτου πριν από την παράσυρση. Το όχημα φαίνεται να περνά με μεγάλη ταχύτητα, να χτυπά σταθμευμένα αυτοκίνητα και να σπάει καθρέφτες, προκαλώντας ζημιές σε οχήματα που βρίσκονται στον δρόμο.

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Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής, στη λεωφόρο Φυλής, με κατεύθυνση από τη λεωφόρο Καματερού προς την οδό Ιφιγενείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό, ο 38χρονος οδηγός έχασε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένα οχήματα.

Στη συνέχεια, φέρεται να συνέχισε την πορεία του και να συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 49χρονος. Ακολούθησαν νέες προσκρούσεις σε σταθμευμένα οχήματα, μέχρι τη στιγμή που παρέσυρε την 36χρονη.

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Η πορεία του οχήματος δεν σταμάτησε ούτε μετά την παράσυρση της γυναίκας. Ο οδηγός προσέκρουσε ακόμη σε τρία σταθμευμένα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα και ακινητοποιήθηκε.

Ο 38χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο του οχήματος παραμένουν επίσης άγνωστες.

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