Αβρίλ Λαβίν: Μητέρα για πρώτη φορά στα 42 της χρόνια η Καναδή σταρ!

Η απρόσμενη ανακοίνωση με φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: AP Images, Evan Agostini
Δείτε διάφορες στιγμές της Αβρίλ Λαβίν / AP Images

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αβρίλ Λαβίν έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 42 της χρόνια.
  • Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της κρατώντας την κρυφή μέχρι την γέννηση της κόρης της.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες με το νεογέννητο κοριτσάκι της στις 13 Νοεμβρίου.
  • Δεν έχει αποκαλύψει την ταυτότητα του πατέρα του παιδιού ή το όνομα της κόρης.
  • Η Λαβίν έχει ιστορικό γάμων και σχέσεων, αλλά η τρέχουσα κατάσταση της είναι άγνωστη.

Μητέρα για πρώτη φορά στα 42 της χρόνια έγινε η Αβρίλ Λαβίν, διανύοντας μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους στην προσωπική της ζωή.

Η διάσημη τραγουδίστρια κράτησε επτασφράγιστο μυστικό την εγκυμοσύνη της, επιφυλάσσοντας μια πολύ μεγάλη έκπληξη στους εκατομμύρια θαυμαστές της.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η Καναδή pop-rock star δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κορούλα της, ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο το χαρμόσυνο γεγονός.

«Η μικρή μας πριγκίπισσα έφτασε», έγραψε η Αβρίλ Λαβίν, η οποία όλο αυτό το διάστημα ανυπομονούσε για τη στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά της το μωράκι της. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κρατά το μικροσκοπικό χεράκι της κόρης της, ενώ σε μια άλλη φωτογραφία την έχει στην αγκαλιά της.

 

Αβρίλ Λαβίν: Γέννησε το πρώτο της παιδί στα 42 της χρόνια

Ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της; 

Η Αβρίλ Λαβίν, που κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κράτησε κρυφό τόσο το όνομα της κόρης της όσο και την ταυτότητα του πατέρα του παιδιού. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα δεν είχε γίνει γνωστή κάποια σχέση της τραγουδίστριας, κάνοντας την είδηση της μητρότητας ακόμη πιο απρόσμενη.

Υπενθυμίζεται ότι το 2006 παντρεύτηκε τον τραγουδιστή των Sum 41, Deryck Whibley, με τον οποίο χώρισε το 2010. Το 2013 ανέβηκε ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας με τον frontman των Nickelback, Chad Kroeger, ωστόσο ο γάμος τους ολοκληρώθηκε το 2015.

Αργότερα, διατηρούσε δεσμό με τον μουσικό Mod Sun, με τον οποίο είχε αρραβωνιαστεί, πριν οι δρόμοι τους χωρίσουν το 2023, ενώ την ίδια χρονιά απασχόλησε τα διεθνή μέσα και η σχέση της με τον ράπερ Tyga.

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ΑΒΡΙΛ ΛΑΒΙΝ
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