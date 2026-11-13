Η Σταυρούλα M. από το GNTM 7 υποψήφια Star Hellas

Η πρώην παίκτρια του show μόδας έκανε το επόμενο βήμα

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Λίγες μόλις ημέρες μετά την πολυσυζητημένη οικειοθελή αποχώρησή της από το GNTM 7  η 20χρονη Σταυρούλα Μαυρομάτη διεκδικεί και  επίσημα τον τίτλο της Star Hellas 2026» καθώς θα λάβει μέρος στα Φετινά Καλλιστεία που θα γίνουν. 

Η Σταυρούλα M. από το GNTM 7 υποψήφια Star Hellas

H Σταυρούλα εξηγεί γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από το GNTM

Η πρώην παίκτρια του μεγαλύτερου show μόδας της Ελλάδας με μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε τα ευχάριστα βάζοντας μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται να φοράει κορδέλα Καλλιστείων και έγραψε στη λεζάντα:

 

 

«Η Σταυρούλα είναι 20 ετών, έχει ύψος 1,73 μ. και ζει στη Θεσσαλονίκη.Έχει σπουδάσει Αργυροχρυσοχοΐα, έναν δημιουργικό κλάδο που συνδυάζει την τέχνη με την δεξιοτεχνία. Μέσα από τις σπουδές της καλλιέργησε την αισθητική της αντίληψη, τη φαντασία και την προσοχή στη λεπτομέρεια, εντρυφώντας στην ιδιαίτερη τέχνη της κατασκευής κοσμημάτων.Μιλά Αγγλικά, ενώ στον ελεύθερο χρόνο της απολαμβάνει την ανάγνωση βιβλίων, ανακαλύπτοντας μέσα από τις σελίδες τους νέες ιδέες, ιστορίες και διαφορετικές οπτικές για τη ζωή. Επιλέγει το Pilates ως μορφή άσκησης, γιατί είναι μια δραστηριότητα που συνδυάζει τη σωματική άσκηση με την ισορροπία και την ευεξία.Ιδιαίτερη χαρά τής προσφέρει η μαγειρική και απολαμβάνει να δημιουργεί γεύσεις για τους αγαπημένους της ανθρώπους, μετατρέποντας τις καθημερινές στιγμές σε ευκαιρίες για επικοινωνία και μοίρασμα.Λατρεύει επίσης τον γάτο της και απολαμβάνει τον χρόνο που περνά καθημερινά μαζί του!Η αγάπη της για τη δημιουργικότητα, τη γνώση, τα ζώα και τις ανθρώπινες σχέσεις συνθέτει την εικόνα μιας νέας γυναίκας που εκτιμά την ομορφιά, την τέχνη, αλλά και τις απλές αυθεντικές στιγμές της ζωής της». 

Η Σταυρούλα M. από το GNTM 7 υποψήφια Star Hellas

 

 

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