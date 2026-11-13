Η Άση Μπήλιου αφού ανέλυσε τις αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο στο σημερινό Stars System αποκάλυψε ποια ζώδια θα είναι τα τυχερά του Σαββατοκύριακου και ποια θα πρέπει να προσέξουν.
Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου & Ερμής- Αφροδίτη σε ορθή πορεία!
Θετικές μέρες σήμερα Παρασκευή & αύριο Σάββατο για:
- Ταύρους
- Παρθένους
- Σκορπιούς
- Ιχθύεις
Θετική μέρα η Κυριακή για:
- Δίδυμους
- Ζυγούς
- Τοξότες
H Κυριακή θα είναι πιο απαιτητική για:
- Ταύρους
- Σκορπιούς
- Λέοντες
- Υδροχόους