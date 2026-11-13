Κωνσταντοπούλου: «Ειρωνευτόταν και τους διασώστες του ΕΚΑΒ» - «Κάνετε show»

Προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο με την προϊσταμένη Επιθεώρησης Εργασίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.26 , 11:13 Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: Εξερράγη λέβητας φυσικού αερίου στο Δημαρχείο
13.11.26 , 11:08 Καιρός: Αφρικανική σκόνη, ισχυροί νοτιάδες και θερμοκρασίες έως 25 βαθμούς
13.11.26 , 10:57 Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
13.11.26 , 10:48 Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό επεισόδιο ο Βαγγέλης Ιωαννίδης
13.11.26 , 10:44 Αθήνα Λιμπάντση: Η καταγωγή, το βιογραφικό και οι σειρές που έχει παίξει
13.11.26 , 10:28 Τα τυχερά ζώδια του Σαββατοκύριακου από την Άση Μπήλιου
13.11.26 , 10:27 Συνελήφθη προπονητής άρσης βαρών για ντόπινγκ σε αθλητές
13.11.26 , 10:21 Stavento: Η κόρη του, Ανατολή, διαβάζει τραγουδώντας το νέο του τραγούδι!
13.11.26 , 10:20 Kwoon: Ο συγκλονιστικός Sandy Lavallart μάγεψε το κοινό, στο AN Club
13.11.26 , 10:13 Εβελίνα Σκίτσο: «Γνώρισα τον σύντροφό μου τον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας»
13.11.26 , 10:05 Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου & Ερμής- Αφροδίτη σε ορθή πορεία!
13.11.26 , 10:00 «Ρεμπέτισσες Ψυχές», για δεύτερη χρονιά, κάθε Σάββατο στο «Αγγέλων Βήμα»
13.11.26 , 09:55 Ιωάννα Λίλη: Μπήκε σε Christmas mood και στόλισε δύο δέντρα στο σπίτι της!
13.11.26 , 09:47 Τι αλλάζει για όσους διαθέτουν λίρες
13.11.26 , 09:32 Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Διονύσης Σχοινάς: «Η ζωή μου έκανε το πιο όμορφο δώρο»
Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Λος Άντζελες χωρίς τη Βανδή για τη «Σπασμένη Φλέβα»
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Μεσσαροπούλου: H πρόταση γάμου του Γ. Μυλωνάκη -«Τα κοπάνησα όλα»
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
«Tierra»: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της παράστασης
Μεσσαροπούλου για χωρισμό Ανδρομάχης -Λιβάνη: «Δεν υπήρχε το δέσιμο»
Διονύσης Παπανδρέου: Η απάντηση για τον Ανδρέα και το κρυφό απωθημένο
Αθηνά Οικονομάκου: «Όχι... που θα τη γλιτώναμε»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (12/11/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προκάλεσε φραστικό επεισόδιο με την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
  • Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επισκέφθηκε την επιθεωρήτρια και δήλωσε ότι η μεταφορά έγινε λόγω κρίσης πανικού.
  • Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ καταγγέλλει την Κωνσταντοπούλου για απρεπή συμπεριφορά και ειρωνείες προς τους διασώστες κατά την παραλαβή ασθενούς.
  • Η Κωνσταντοπούλου φέρεται να αμφισβήτησε τον επαγγελματισμό των διασωστών, προκαλώντας πολιτική αντιπαράθεση.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, έπειτα από έντονο φραστικό επεισόδιο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το περιστατικό προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, ενώ νέα διάσταση έδωσε ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και σε ανάρτησή της σημείωσε ότι η μεταφορά έγινε έπειτα από κρίση πανικού. Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι λειτουργοί της Επιθεώρησης πρέπει να επιτελούν το έργο τους ανεξάρτητα, με αξιοπρέπεια και χωρίς πιέσεις ή επιθέσεις.

Με νευρικό κλονισμό Επιθεωρήτρια Εργασίας: Καβγάδισε με τη Κωνσταντοπούλου

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ εξέδωσε ανακοίνωση καταγγέλλοντας απρεπή συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς διασώστες που έφτασαν για να παραλάβουν την ασθενή. Κατά την ανακοίνωση, η πρόεδρος φέρεται να ειρωνεύτηκε τους εργαζομένους και να αμφισβήτησε τον επαγγελματισμό τους.

H ανακοίνωση εκπροσώπων των διασωστών του ΕΚΑΒ 

«Καταγγέλλουμε την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της Προέδρου του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας κας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ σε συναδέλφους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Συγκεκριμένα κατά την παραλαβή περιστατικού ειρωνευόταν τους Συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας "κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού", αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίων Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
 |
ΕΚΑΒ
 |
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νίκος Δένδιας
Πολιτικη
Μήνυμα αποφασιστικότητας από την Κρήτη παρουσία Ν. Δένδια
Abeille Marengo: Ξεκίνησε τις εργασίες στον βυθό
Πολιτικη
Abeille Marengo: Πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα ανοιχτά της Καρπάθου
Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσαβδαρίδη
Πολιτικη
Το παρασκήνιο της αποπομπής Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση
Κυριάκος Μητσοτάκης σύνοδος Δουβλίνο
Πολιτικη
Μητσοτάκης για Ουκρανία στη σύνοδο: Δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς την ΕΕ
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Καβγάς Με Επιθεωρήτρια Εργασίας
Πολιτικη
Με νευρικό κλονισμό Επιθεωρήτρια Εργασίας: Καβγάδισε με τη Κωνσταντοπούλου
Abeille Marengo: Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα με ασύρματο
Πολιτικη
Σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo: Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα
Πανελλαδικές: Αλλαγές στην αθλητική μοριοδότηση
Πολιτικη
Πανελλήνιες εξετάσεις: Αλλάζει η μοριοδότηση των αθλητών
Μίνι Ανασχηματισμός: Σπανάκης Στη Θέση Τσαβδαρίδη
Πολιτικη
Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση: Ο Σπανάκης στη θέση του Τσαβδαρίδη
Παραιτήθηκε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πολιτικη
Παραιτήθηκε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης - Κρίθηκαν ανεπαρκείς οι εξηγήσεις του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top