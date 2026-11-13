Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, έπειτα από έντονο φραστικό επεισόδιο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το περιστατικό προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, ενώ νέα διάσταση έδωσε ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και σε ανάρτησή της σημείωσε ότι η μεταφορά έγινε έπειτα από κρίση πανικού. Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι λειτουργοί της Επιθεώρησης πρέπει να επιτελούν το έργο τους ανεξάρτητα, με αξιοπρέπεια και χωρίς πιέσεις ή επιθέσεις.

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ εξέδωσε ανακοίνωση καταγγέλλοντας απρεπή συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς διασώστες που έφτασαν για να παραλάβουν την ασθενή. Κατά την ανακοίνωση, η πρόεδρος φέρεται να ειρωνεύτηκε τους εργαζομένους και να αμφισβήτησε τον επαγγελματισμό τους.

H ανακοίνωση εκπροσώπων των διασωστών του ΕΚΑΒ

«Καταγγέλλουμε την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της Προέδρου του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας κας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ σε συναδέλφους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Συγκεκριμένα κατά την παραλαβή περιστατικού ειρωνευόταν τους Συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας "κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού", αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίων Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας».