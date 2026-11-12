Νέο πλαίσιο για τη μοριοδότηση των αθλητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη σκιά της παραίτησης του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη και των καταγγελιών που ήρθαν στο προσκήνιο για την αξιοποίηση αθλητικών διακρίσεων με στόχο την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση εξετάζει αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η επιπλέον μοριοδότηση θα ανταποκρίνεται στην πραγματική αθλητική δραστηριότητα των υποψηφίων.

Όπως εξήγησε, οι παρεμβάσεις κινούνται σε δύο βασικές κατευθύνσεις, την πραγματική συμμετοχή των αθλητών σε ομάδες και αγώνες, αλλά και τα χρόνια ενασχόλησής τους με τον αθλητισμό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε, πάντως, ότι υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στην εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος σε ορισμένα αθλήματα.

Για το ίδιο θέμα μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 και η υπουργός Παιδείας, Σ. Ζαχαράκη.

«Ο πρωθυπουργός μου έχει δώσει εντολή να φέρω μια δραστική πρόταση λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταβατικές διατάξεις για να μην αδικήσουμε και κάποιο παιδί το οποίο φέτος προετοιμάζεται με διακρίσεις.

Είχαμε ήδη δουλέψει με τον κ. Μαυρωτά και τον κ. Βρούτση, για μία νέα πρόταση. Θα την εμπλουτίσουμε με τη γραμματεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να πάμε στον πρωθυπουργό. Στόχος είναι να έχει και δικαιοσύνη και πλήρη αξιοκρατία, να μην αφήνουμε παράθυρα», είπε.

Τι θα γίνει με τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διευκρίνιση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τους μαθητές που προετοιμάζονται ήδη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Όπως ξεκαθάρισε, εφόσον διαμορφωθεί το νέο σχέδιο, θα υπάρχουν συγκεκριμένες μεταβατικές προβλέψεις, ώστε να μην αιφνιδιαστούν οι υποψήφιοι που βρίσκονται ήδη στη διαδικασία προετοιμασίας.

«Όταν υπάρξει σχέδιο θα προβλέπονται ρητώς μεταβατικές διατάξεις για τα παιδιά που ετοιμάζονται τώρα για πανελλαδικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το σημερινό καθεστώς βασίζεται σε νομοθεσία που χρονολογείται από το 1999 και έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις έκτοτε.

Πώς λειτουργεί σήμερα η αθλητική μοριοδότηση

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, η αθλητική διάκριση μπορεί να προσφέρει σημαντική προσαύξηση μορίων στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ανάλογα με τη διοργάνωση, τη θέση που κατέκτησαν και την κατηγορία του αθλήματος.

Συγκεκριμένα, για τις διακρίσεις σε Πανελλήνιους Αγώνες προβλέπεται προσαύξηση 10% για την πρώτη θέση, 8% για τη δεύτερη και 7% για την τρίτη, για την εισαγωγή στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα. Για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), η αντίστοιχη προσαύξηση φτάνει το 20%.

Στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, τα ποσοστά είναι 8% για την πρώτη θέση, 6% για τη δεύτερη και 4% για την τρίτη, για τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα. Για τα ΤΕΦΑΑ προβλέπεται προσαύξηση 20%.

Ειδικότερα, για αθλητές που κατακτούν την πρώτη θέση τόσο σε Πανελλήνιους Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση μίας ποσοστιαίας μονάδας, με αποτέλεσμα η προσαύξηση να διαμορφώνεται στο 11% για τα υπόλοιπα ΑΕΙ και στο 21% για τα ΤΕΦΑΑ.

Ακόμη μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά για διεθνείς αθλητικές διακρίσεις. Για παράδειγμα, η κατάκτηση θέσης από την τέταρτη έως και την όγδοη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων προβλέπει προσαύξηση 15% για τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα και 35% για τα ΤΕΦΑΑ.

Για διακρίσεις από την τέταρτη έως και την όγδοη θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νέων και εφήβων, η προσαύξηση ανέρχεται σε 20% για τα υπόλοιπα ΑΕΙ και 30% για τα ΤΕΦΑΑ.

Αντίστοιχα, για τις τρεις πρώτες θέσεις σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων προβλέπεται προσαύξηση 20% για τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα και 40% για τα ΤΕΦΑΑ. Για τις θέσεις από την τέταρτη έως και την όγδοη, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 15% και 30% αντίστοιχα.

Στους Μεσογειακούς Αγώνες, η κατάκτηση μίας από τις τρεις πρώτες θέσεις προβλέπει προσαύξηση 15% για τα υπόλοιπα ΑΕΙ και 30% για τα ΤΕΦΑΑ.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι αθλητές με κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις, για τους οποίους προβλέπονται ειδικές δυνατότητες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία.

Ενδεικτικά, αθλητές με διάκριση από την πρώτη έως και την έκτη θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες μπορούν να εισαχθούν σε πανεπιστημιακά τμήματα χωρίς ποσοτικό περιορισμό, ενώ για την έβδομη και την όγδοη θέση προβλέπεται ειδική δυνατότητα εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ. Αντίστοιχες ειδικές προβλέψεις υπάρχουν για διακρίσεις σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Τα «παραθυράκια» για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο ευρύτερες καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση του συστήματος αθλητικής μοριοδότησης.

Παράλληλα, γονείς εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο η διεκδίκηση των επιπλέον μορίων να αλλοιώσει τον χαρακτήρα της αθλητικής δραστηριότητας, μετατρέποντας τη συμμετοχή σε αγώνες σε μέσο για την εξασφάλιση μιας θέσης στο πανεπιστήμιο.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας φέρεται να καταγγέλλει ότι κάθε χρόνο 1.000 έως 3.000 μαθητές αξιοποιούν, σύμφωνα με τις καταγγελίες της, διαφορετικά «παράθυρα» για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στις καταγγελίες περιλαμβάνονται η καταχρηστική αξιοποίηση της αθλητικής μοριοδότησης, η κατ' οίκον διδασκαλία και η χρήση αμφισβητούμενων ιατρικών διαγνώσεων.

«Ο πρώτος τρόπος είναι η μοριοδότηση μαϊμού μέσω αθλημάτων. Ο δεύτερος είναι με τη χρήση της κατ’ οίκον διδασκαλίας. Η διάγνωση, απ’ ό, τι μαθαίνουμε, είναι για γέλια. Για παράδειγμα, δυσκολία πρωινής έγερσης, μεικτή αγχώδης διαταραχή. Ο τρίτος τρόπος είναι με κάποιες ψευδείς διαγνώσεις τύπου τενοντίτιδα, ας πούμε λίγο πριν τις εξετάσεις», είπε στο Star ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Χριστόπουλος.

Η παραίτηση Τσαβδαρίδη και οι εξηγήσεις που δεν κρίθηκαν επαρκείς

Οι ανακοινώσεις για τη μοριοδότηση έγιναν μετά την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη, την οποία έκανε δεκτή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Πέμπτης.

Η υπόθεση αφορά στις καταγγελίες σχετικά με τη συμμετοχή της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ και τη φερόμενη αξιοποίηση αθλητικής μοριοδότησης για την εισαγωγή της σε πανεπιστημιακό τμήμα.

Αναφερόμενος στην αποχώρηση του υφυπουργού από την κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι ζητήθηκαν από τον ίδιο εξηγήσεις, οι οποίες, ωστόσο, δεν κρίθηκαν επαρκείς.

Για το ζήτημα της νομιμότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε τη χαρακτηριστική φράση: «ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό».

Τι υποστήριξε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης για την κόρη του

Από την πλευρά του, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης είχε απορρίψει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του δεν χρησιμοποίησε αθλητικά μόρια για την εισαγωγή της σε ελληνικό πανεπιστήμιο.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι η κόρη του συμμετείχε κανονικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και εισήχθη στο Τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα με βάση τη βαθμολογία της.

«Η κόρη μου συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως κάθε παιδί της γενιάς της, διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο τμήμα Γεωπονίας στο πανεπιστήμιο της Λάρισας, χωρίς να κάνει χρήση μοριοδότησης», ανέφερε.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η κόρη του ήταν νόμιμα εγγεγραμμένη αθλήτρια, με δελτίο που είχε εκδοθεί από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης, και ότι συμμετείχε κανονικά σε αγώνες.

Παράλληλα, διέψευσε ότι άσκησε πιέσεις για τη συμμετοχή της στην ομάδα ή ότι παρενέβη για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου.

«Επιφυλάσσομαι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μου», είχε δηλώσει, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που, όπως υποστήριξε, περιείχαν ψευδείς ή συκοφαντικές αναφορές.