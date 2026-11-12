Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Ανδρομάχης για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε μετά τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη, η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» επέστρεψε στο θέμα, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να μιλά από προσωπικής της εμπειρίας.

Το πάνελ συζήτησε σχετικά με το πώς βιώνει κανείς το τέλος μιας σχέσης, με την παρουσιάστρια, να παίρνει τον λόγο και να μεταφέρει τη συζήτηση σε ένα πιο βαθύ, ανθρώπινο επίπεδο, μιλώντας ανοιχτά για την έννοια του πένθους και τις ψυχολογικές του προεκτάσεις.

Η γνωστή παρουσιάστρια στάθηκε στο γεγονός ότι το πένθος έχει πολλές μορφές και μοιράστηκε με τους τηλεθεατές μια φράση-σταθμό που της είχε πει ο ψυχολόγος της σε μια δική της δύσκολη περίοδο: «Το πιο σημαντικό είναι το πώς βιώνεις μια τέτοια κατάσταση που είναι ένα πένθος. Και το πένθος μπορεί να είναι σε πολλές μορφές. Μέσα από έναν χωρισμό, από μία απώλεια αγαπημένου προσώπου. Θυμάμαι μια φράση που μου είχε πει ο ψυχολόγος μου: "Τώρα επιβιώνεις, δεν βιώνεις κι αυτό είναι ok". Δηλαδή μπαίνεις σε μία άμυνα, η οποία άμυνα όμως δημιουργεί και στον οργανισμό και στο σώμα και στην ψυχή και όλα αυτά καθρεφτίζονται».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, η Σίσσυ Χρηστίδου εξήγησε πώς ο ανθρώπινος οργανισμός αντιδρά όταν αγνοούμε τα συναισθήματά μας και προσπαθούμε να τα θάψουμε μέσα μας, τονίζοντας τη σημασία της ψυχικής υγείας:

«Δηλαδή βγαίνει και στο δέρμα σου και τα μαλλιά, τα αυτοάνοσα, τα ψυχοσωματικά και γι' αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύουμε, να θωρακίζουμε την ψυχική μας υγεία, γιατί καμιά φορά την υποτιμάμε και πρέπει να έρθει απ' έξω το σώμα να σου δώσει μία, να σου κάνει μια υπερκόπωση να πέσεις στο κρεβάτι, ή να σου βγάλει ένα αυτοάνοσο για να καταλάβεις ότι όλο αυτό δεν είναι ότι δεν το νιώθεις, είναι ότι το θάβεις».