Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών βρέθηκε σήμερα η Εύη Βατίδου, καθώς συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση της παράσυρσης μοτοσικλέτας στη Γλυφάδα, τον Νοέμβριο του 2020. Η πρώην παρουσιάστρια και μοντέλο αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και, σε περίπτωση καταδίκης, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη ακόμη και με πολυετή ποινή φυλάκισης.

Η υπόθεση, που αρχικά είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα ως ένας έντονος διαπληκτισμός μεταξύ οδηγών με αφορμή έναν σπασμένο καθρέφτη αυτοκινήτου, έχει πλέον πάρει πολύ σοβαρότερες διαστάσεις.

Γιάννης Μαρακάκης: «Το αποδεικτικό υλικό είναι αδιάψευστο»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο Γιάννης Μαρακάκης, ο οποίος εκπροσωπεί το ζευγάρι των μοτοσικλετιστών, υποστήριξε ότι τα στοιχεία της δικογραφίας περιγράφουν μια επικίνδυνη καταδίωξη από το αυτοκίνητο της Εύης Βατίδου, η οποία, σύμφωνα με την πλευρά των εντολέων του, κατέληξε στον εμβολισμό της μοτοσικλέτας.

«Το αποδεικτικό υλικό είναι αδιάψευστο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, όλα ξεκίνησαν όταν η Εύη Βατίδου φέρεται να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη σε κεντρικό σημείο της Άνω Γλυφάδας. Ακολούθησε διαπληκτισμός με τον οδηγό της μοτοσικλέτας, κατά τη διάρκεια του οποίου προκλήθηκε φθορά στον καθρέφτη του αυτοκινήτου της.

Ο κ. Μαρακάκης ανέφερε ότι ο εντολέας του είχε αναγνωρίσει τη φθορά και είχε προσφερθεί να την αποκαταστήσει οικονομικά. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, μάλιστα, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών με αναστολή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο, το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης είναι όσα ακολούθησαν.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Εύη Βατίδου ακολούθησε τη μοτοσικλέτα για αρκετά χιλιόμετρα, μέσα σε στενούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας, με επικίνδυνη ταχύτητα, και τελικά την εμβόλισε.

«Είναι απαγορευτικό να καταδιώξεις με ένα ΙΧ οποιοδήποτε δίκυκλο, πολύ δε μάλλον όταν σε αυτό επιβαίνουν δύο 60χρονοι», σημείωσε.

Ο Γιάννης Μαρακάκης αναφέρθηκε και στην κατάσταση των δύο ανθρώπων μετά το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η συνεπιβάτιδα υπέστη πολλαπλά κατάγματα, χρειάστηκε νοσηλεία και χειρουργικές επεμβάσεις.

«Οι άνθρωποι κείτονταν αιμόφυρτοι στο έδαφος και την κα. Βατίδου την ενδιέφερε μόνο πώς θα βγάλει το αυτοκίνητό της. Δεν έριξε ούτε μια ματιά να δει αν είναι ζωντανοί. Ήρθε το ΕΚΑΒ και τα έβαλε με τον διασώστη που έσπευσε να περιθάλψει τη γυναίκα και δεν τη βοήθησε να βγάλει το αυτοκίνητό της. Οι πελάτες μου είπαν “μας κυνηγούσε να μας σκοτώσει”. Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα, έχει μερική αναπηρία και δεν μπορεί να εργαστεί», είπε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχουν φωτογραφίες, μαρτυρίες, βίντεο και ευρήματα στα οχήματα που, κατά την εκτίμησή του, ενισχύουν την κατηγορία.

Στην κατάθεσή του μάλιστα ο οδηγός της μηχανής αποκάλυψε ότι στο σημείο του τροχαίου έφτασε λίγο μετά ο γιος της Εύης Βατίδου και ξεκίνησε να διαπληκτίζεται μαζί της. Η κατάσταση έγινε τόσο τεταμένη που ο Χρήστος Κούγιας φέρεται, σύμφωνα με τον ίδιο, να την απείλησε ότι θα της έκανε μήνυση.



Υποστήριξε επίσης ότι η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που ένιωσαν τη μηχανή να φεύγει μέσα από τα πόδια τους και να πέφτουν το έδαφος.



Τι απαντά ο δικηγόρος της Εύης Βατίδου

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος της Εύης Βατίδου, Όθωνας Παπαδόπουλος, απέρριψε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν προκάλεσε σκόπιμα τον τραυματισμό των δύο επιβατών της μοτοσικλέτας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι δύο επιβάτες της μοτοσικλέτας έπεσαν μόνοι τους, στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο, αφού προηγουμένως είχαν προκαλέσει φθορά στον καθρέφτη του αυτοκινήτου της εντολέως του.

«Δεν είχε καμία διαφορά μαζί τους, απλώς τους ακολουθούσε για να μπορέσει να ειδοποιήσει το 100 και να συλληφθούν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για την πράξη που μόλις είχαν κάνει σε βάρος της», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχουν, κατά την εκτίμησή του, σημαντικά αποδεικτικά κενά και δήλωσε ότι στόχος της υπεράσπισης είναι να αναδείξει τι πραγματικά συνέβη.

Εύη Βατίδου: Τι υποστηρίζει ο πραγματογνώμονας

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο τεχνικός σύμβουλος της Εύης Βατίδου, Γρηγόρης Μαδιάς, ο οποίος παρουσίασε τη δική του τεχνική προσέγγιση για το τροχαίο.

Ο κ. Μαδιάς αμφισβήτησε το πόρισμα του διορισμένου πραγματογνώμονα, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία πως υπήρξε επαφή ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα.

«Δεν συνετελέστηκε ποτέ, μα ποτέ, επαφή μεταξύ των δύο οχημάτων», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις φωτογραφίες των οχημάτων και στις ζημιές που καταγράφηκαν στο αυτοκίνητο της Εύης Βατίδου. Σύμφωνα με την τεχνική εκτίμησή του, οι φθορές στο μπροστινό μέρος του οχήματος και στον αριστερό τροχό προκλήθηκαν από τη διέλευσή του σε ανώμαλο έδαφος, με πέτρες και χώμα, καθώς και από την επαφή με συρματόπλεγμα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, εάν είχε συμβεί ο εμβολισμός που περιγράφεται στην κατηγορία, θα έπρεπε να υπάρχουν διαφορετικά ευρήματα στα δύο οχήματα, τόσο ως προς την έκταση όσο και ως προς τον χαρακτήρα των ζημιών.

Η ποινή που αντιμετωπίζει η Εύη Βατίδου

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει η Εύη Βατίδου αφορά σε κακούργημα και το προβλεπόμενο πλαίσιο ποινής μπορεί να κυμανθεί από 5 έως 10 χρόνια, εφόσον δεν αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Η τελική ποινή εξαρτάται από την κρίση του δικαστηρίου και τις περιστάσεις της υπόθεσης.

Η ίδια η Εύη Βατίδου αρνείται την κατηγορία και δηλώνει ότι πιστεύει στην ελληνική Δικαιοσύνη.

«Είμαι προετοιμασμένη. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύω στο δίκαιο», είχε αναφέρει πριν από την ακροαματική διαδικασία.