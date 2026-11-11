Ο Κώστας Δανιηλίδης είναι ο διευθυντής του νέου Ινστιτούτου Ρομποτικής στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Στόχος του Ινστιτούτου, όπως λέει στην εκπομπή Star Tech, είναι να αποκτήσει η Ελλάδα και κατ’ επέκταση η Ευρώπη τις δικές της τεχνολογίες σε αυτόν τον κλάδο αιχμής, ώστε να μη βασίζεται σε εισαγόμενη έρευνα.

«Η Ευρώπη έχασε το θέμα του λογισμικού και λίγο της τεχνητής νοημοσύνης. Στο κομμάτι των ρομπότ θα μπορούσε να πρωτοστατήσει και πάλι η Ευρώπη όπως είχε κάνει και με την αυτοκινητοβιομηχανία».

Πήρε άδεια από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, ένα από τα κορυφαία και παλαιότερα ερευνητικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εργάζεται ως καθηγητής, για να μεταφέρει την τεχνογνωσία του στη ρο«μποτική πεδίου στο ελληνικό φυσικό περιβάλλον.

Όπως λέει, «Η φύση της Ελλάδας αποτελεί ένα εργαστήριο η ίδια, στο οποίο μπορούμε να μαζέψουμε πάρα πολλά δεδομένα είτε για εναέρια κίνηση με drones, είτε για ανθρωπιστικές δράσεις με σκάφη, είτε για καθαρισμό ακτών».

Η μετάβαση από την τεχνητή στη φυσική νοημοσύνη

Η ρομποτική έχει διαφορετικές προκλήσεις για τον ερευνητή από ό,τι η έρευνα σε λογισμικό.

Ο καθηγητής κ. Δανιηλίδης συγκρίνει τα υπολογιστικά συστήματα με ένα μικρό παιδί. Για το παιδί είναι πολύ εύκολο να πιάσει και να φέρει ένα ποτήρι νερό, ακόμα και χωρίς να ξέρει να διαβάζει ή να γράφει.

Με την τεχνητή νοημοσύνη συμβαίνει το αντίθετο. Ενώ μπορεί να διαβάσει εύκολα και να μάθει να γράφει και να σχεδιάζει μέσα από έναν μεγάλο όγκο δεδομένων, κειμένων και εικόνων, δυσκολεύεται πολύ όταν έχει να διεκπεραιώσει μία κίνηση στο φυσικό περιβάλλον, που έχει πολλές παραμέτρους.

Όπως μας λέει όμως, οι AI agents αλλάζουν τα πράγματα ραγδαία στον κλάδο της ρομποτικής. Μόλις τους δύο μόλις τελευταίους μήνες έχουν φέρει επανάσταση στη ρομποτική έρευνα, αφού μπορούν να αναλύουν το πρόβλημα, να ψάχνουν στο δίκτυο να βρουν τους καλύτερους αλγόριθμους και να τους πολλαπλασιάζουν για να δοκιμάσει κάποια ενέργεια το ρομπότ.

Ο «πράκτορας» τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δοκιμάσει ένα πράγμα 1 εκατομμύριο φορές μέχρι να το πετύχει, χωρίς να το ξέρουμε εμείς. Μπορεί να γενικεύσει και να λύσει πιο εύκολα προβλήματα με λιγότερα δεδομένα.

Μπορεί όμως την ίδια στιγμή να παρακάμψει τους κανόνες, προσποιούμενος πως ακολουθεί τα όρια που του έχει βάλει ο άνθρωπος, και να δράσει «παράνομα», όπως έγινε για παράδειγμα σε δοκιμή στην Αυστραλία, όταν AI agent διείσδυσε σε απόρρητα ιατρικά δεδομένα.

Αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία όταν μιλάμε για ανθρωποειδή.

Η Ανησυχία Για Τα Ανθρωποειδή

Τα ανθρωποειδή, όπως μας λέει ο κ. Δανιηλίδης, θέτουν γενικότερα έντονα το ζήτημα της ασφάλειας.

Αυτή τη στιγμή, ένα διαδεδομένο ρομπότ είναι η αυτόνομη σκούπα, που καλύπτει τις ανάγκες μας σε ένα ποσοστό 80%. Αν κάνει κάποιο λάθος μία στρογγυλή σκούπα δαπέδου, δε μας επηρεάζει ιδιαίτερα.

Ένα ανθρωποειδές όμως μέσα στο σπίτι μας μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την ασφάλειά μας, αν δε λειτουργήσει 100% «σωστά».

Την ίδια στιγμή, τα ρομπότ δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο να εκτελούν φυσικές εργασίες με πολλές παραμέτρους, όπως αυτές που εκτελεί για παράδειγμα ένας υδραυλικός.

Η εξέλιξή τους όμως θα έρθει, και σύντομα.

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