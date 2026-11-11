Επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια του ΟΣΔΕΛ, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Στο Μουσείο Μπενάκη, με κεντρικό μήνυμα «30 Χρόνια δίπλα στη δημιουργία»

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Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια παρουσίας και δράσης δίπλα στους δημιουργούς, τους εκδότες/-τριες και τους ανθρώπους του βιβλίου και του Τύπου. 

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, διοργανώνει μεγάλη εορταστική εκδήλωση, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138, Αθήνα).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με κεντρικό μήνυμα «30 Χρόνια δίπλα στη δημιουργία», θα παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι σταθμοί της 30χρονης πορείας του Οργανισμού, οι δράσεις του και η διαχρονική προσφορά του στον χώρο της δημιουργίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες: 30yearsosdel@osdel.gr

Λίγα λόγια για τον ΟΣΔΕΛ:

Επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια του ΟΣΔΕΛ, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό αστικό συνεταιρισμό, που ιδρύθηκε το 1996 από συγγραφείς και εκδότες, με στόχο τη συλλογική διαχείριση και προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων τους. Εκπροσωπεί περισσότερους από 7.500 συγγραφείς, δημοσιογράφους, μεταφραστές/-τριες και εικαστικούς δημιουργούς (εικονογράφους, σκιτσογράφους, φωτογράφους κ.λπ.), πάνω από 1.100 εκδότες/-τριες βιβλίων, περιοδικών, Τύπου και την πλειονότητα των έντυπων έργων του εξωτερικού, μέσω συμβάσεων αμοιβαιότητας με 48 ξένους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και διοικείται από τα ίδια τα μέλη του, τα οποία αναθέτουν στον Οργανισμό τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Κύρια αποστολή του είναι η συλλογική διαχείριση και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων του λόγου και συγκεκριμένα η είσπραξη, η διαχείριση και η καταβολή αποζημιώσεων τόσο σε συγγραφείς όσο και σε εκδότες/-τριες, για τη χρήση των έργων τους (αναπαραγωγών βιβλίων, άρθρων, δημόσιος δανεισμός σε βιβλιοθήκες). Επιπλέον, μέσω της αδειοδότησης που παρέχει για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών ή για τη χρήση από επιχειρήσεις, διευκολύνει τη νόμιμη πρόσβαση ή/και την αναπαραγωγή έντυπων έργων.

osdel.gr: Θεμιστοκλέους 73, Αθήνα 106 83, τηλ. 210 3849 100, info@osdel.gr
 

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