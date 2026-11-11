Ο πιο εύκολος τρόπος να δώσεις μια πιο επίσημη διάσταση ακόμη και στο πιο απλό χτένισμα είναι να προσθέσεις ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ

Οι γιορτές πλησιάζουν και, όσο κι αν το ημερολόγιο δείχνει ότι έχουμε ακόμη λίγο χρόνο μπροστά μας, η προετοιμασία για τις βραδινές εξόδους και τα festive looks έχει ήδη αρχίσει για πολλές από εμάς. Εκτός από το outfit και το μακιγιάζ, τα μαλλιά είναι μια ακόμα λεπτομέρεια που μπορεί να απογειώσει μια εμφάνιση.

Αυτή τη σεζόν, μάλιστα, η έμπνευση έρχεται κατευθείαν από το κόκκινο χαλί και τις επίσημες εμφανίσεις των celebrities με πλούσια blowouts, sleek χτενίσματα και κυματισμούς με προσεγμένο σχήμα να επιστρέφουν στο προσκήνιο, δίνοντας μια πιο glamorous διάσταση ακόμη και στα πιο απλά looks.

Είτε έχεις ίσια είτε σγουρά μαλλιά, είτε προτιμάς ένα διαχρονικό αποτέλεσμα είτε θέλεις να πειραματιστείς με περισσότερο όγκο, οι παρακάτω πέντε ιδέες θα σου δώσουν την έμπνευση για την επόμενη βραδινή σου έξοδο.

Sleek λάμψη

Τα απόλυτα ίσια μαλλιά παραμένουν μια διαχρονική επιλογή, ενώ αποκτούν ξεχωριστό χαρακτήρα όταν συνοδεύονται από έντονη, σχεδόν καθρεφτένια λάμψη. Για να πετύχεις το look, ξεκίνα με καλά ενυδατωμένα μήκη και άκρες, χρησιμοποιώντας μία φορά την εβδομάδα μια θρεπτική μάσκα ή ένα έλαιο μαλλιών.

Αν έχεις φυσικά σγουρά ή κυματιστά μαλλιά, κάνε πρώτα ένα προσεκτικό ίσιωμα με πιστολάκι και στη συνέχεια χρησιμοποίησε πρέσα, εφαρμόζοντας πάντα θερμοπροστατευτικό προϊόν. Μια κρέμα λείανσης στο τέλος θα βοηθήσει να περιορίσεις το φριζάρισμα και να διατηρήσεις το glossy αποτέλεσμα.

Extra volume

Αν τα μαλλιά σου είναι λεπτά ή χάνουν εύκολα τον όγκο τους, ένα πλούσιο blowout που θυμίζει τις glamorous εμφανίσεις του Hollywood είναι ιδανικό αν θέλεις να αποκτήσουν περισσότερο όγκο και κίνηση. Η έμφαση δίνεται στις ανασηκωμένες ρίζες, στα γεμάτα μήκη και στις άκρες που διατηρούν ένα πιο φυσικό σχήμα.

Εφάρμοσε ένα προϊόν για όγκο σε νωπά μαλλιά και στέγνωσέ τα τμηματικά με μια στρογγυλή βούρτσα. Για ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, τύλιξε κάθε τούφα σε ρόλεϊ και άφησέ τη να κρυώσει πριν τη βουρτσίσεις απαλά. Αν δεν έχεις πολύ χρόνο, χρησιμοποίησε μεγάλα ρόλεϊ μόνο στο επάνω μέρος των μαλλιών. Όσο μεγαλύτερο είναι το ρόλεϊ, τόσο πιο πλούσιο θα είναι το αποτέλεσμα.

Δείτε τα κορυφαία χτενίσματα της χειμερινής σεζόν, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου