Ο Γιάννης Κολοκυθάς μιλά για το τέλος της σχέσης του με την Μαρία Αναστασοπούλου και τη συνεργασία τους / Βίντεο: Alpha

O Γιάννης Κολοκυθάς μίλησε σε συνέντευξή του για τη συνεργασία με την πρώην σύντροφό του, Μαρία Αναστασοπούλου, έπειτα από το τέλος της σχέσης τους.

Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο χωρισμό του, καθώς και τη συνεργασία του με την Μαρία Αναστασοπούλου, έπειτα από το τέλος της σχέσης τους.

«Είναι δύσκολο αλλά και εύκολο να συνεργάζομαι με τη Μαρία, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξέρω πολύ καλά. Έχω άψογη σχέση με τη Μαρία. Συνεργαζόμαστε και υπάρχει πολλή αγάπη», δήλωσε ο Γιάννης Κολοκυθάς, ενώ για το εάν χρειάστηκε χρόνο ώστε να καταφέρει να βρει ξανά τις ισορροπίες του μετά τον χωρισμό τους, ο δημοσιογράφος απάντησε: «Όχι. Όλα έγιναν πολύ ήρεμα».

Τέλος, ο Γιάννης Κολοκυθάς αποκάλυψε για την προσωπική του ζωή ότι δε βρίσκεται σε σχέση αυτή την περίοδο.

Ο Γιάννης Κολοκυθάς και η Μαρία Αναστασοπούλου ξεκίνησαν τη σχέση τους την περίοδο που οι δυο τους συνεργάζονταν στον ΣΚΑΪ, ενώ υπήρξαν ζευγάρι για περίπου 12 χρόνια.

Το καλοκαίρι του 2024 αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη μακροχρόνια σχέση τους και να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Παρόλα αυτά, ο χωρισμός τους δεν επηρέασε τις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς διατήρησαν την εκτίμηση και την επικοινωνία τους, συνεχίζοντας μάλιστα κανονικά τη ραδιοφωνική τους συνεργασία.

Λίγους μήνες πριν, ο γνωστός δημοσιογράφος είχε αναφερθεί στην πρώην σύντροφό του και στη σχέση που διατηρούν έπειτα από τον χωρισμό του, στην εκπομπή Buongiorno: «Με τη Μαρία Αναστασοπούλου κάνουμε μαζί 12 χρόνια ραδιόφωνο, το κάνουμε κέφι και θα το κάνουμε για όσο πάει. Η σχέση μας είναι εξαιρετική…Η αγάπη υπάρχει πάντα, έχουμε πάρα πολλά κοινά».