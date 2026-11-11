Τιτανικός: O πραγματικός Τζακ σώθηκε, αλλά αργότερα αυτοκτόνησε

Και ποιον δεν συναρπάζει η απίστευτη ιστορία του Τιτανικού, η οποία ενέπνευσε τον Tζέιμς Κάμερον να τη μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την Κέιτ Γουίνσλετ; Μπορεί το τέλος της ταινίας να είναι διαφορετικό από το πραγματικό τέλος του πρωταγωνιστή, ωστόσο είναι το ίδιο τραγικό.

Μάλιστα ο ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές του, έχει σήμερα γεννέθλια. Ο λόγος για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος γίνεται 51 χρόνων.

Ο «Τιτανικός», είναι η πρώτη ταινία σε εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, ενώ ο Τζακ Ντόσον, ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο Ντι Κάπριο στην ταινία «Τιτανικός», είναι συνυφασμένο όνομα με το ναυάγιο. Ο φτωχός Τζακ ερωτεύτηκε την πλούσια Ρόουζ, αλλά πέθανε άδοξα, προτιμώντας να σώσει εκείνη.

Ποιος ήταν, όμως, ο αληθινός Τζακ και ποια η πραγματική ιστορία του;

Ο Τζακ Θάιερ, όπως ήταν το όνομά του, ήταν ένας από τους 40 ανθρώπους που πήδηξαν από το πλοίο στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού και κατάφερε να σωθεί.

Ο Τζακ είχε γεννηθεί παραμονή Χριστουγέννων του 1894 και ήταν γόνος μιας πλούσιας αριστοκρατικής οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν σκηνοθέτης και αντιπρόεδρος στον Σιδηρόδρομο της Πενσυλβάνιας, ενώ η μητέρα του ήταν η κοσμική Μάριαν Θάιερ.

Σε ηλικία 17 ετών αποφάσισε να ταξιδέψει μαζί με την οικογένειά του και την υπηρέτριά τους στην Ευρώπη και κάπως έτσι βρέθηκαν στον Τιτανικό. Στις 10 Απριλίου 1912 επιβιβάστηκαν στον Τιτανικό για να επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη.

Το ταξίδι του Τιτανικού και το ναυάγιο

Η οικογένεια του Τζακ είχε καμπίνες Πρώτης Θέσης στο κατάστρωμα Α’. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, λέγεται πως ο νεαρός είχε ένα σύντομο δεσμό με μια ηθοποιό που γνώρισε στο πλοίο. Πέντε μέρες μετά (στις 15 Απριλίου), ο Τιτανικός συγκρούστηκε με το παγόβουνο, τη στιγμή που ο Τζακ βρισκόταν στην καμπίνα του.

Εκείνος ντύθηκε άρον-άρον κι ανέβηκε στο κατάστρωμα για να δει τι συμβαίνει. Μόλις αντίκρισε τα κομμάτια πάγου πάνω στο πλοίο έτρεξε και ξύπνησε τους γονείς του, οι οποίοι φόρεσαν σωσίβια κι ανέβηκαν στο κατάστρωμα.

Ο Τζακ έχασε τους γονείς του μέσα στον κόσμο και προσπαθούσε να βρει τρόπο να σωθεί. Εκεί συναντήθηκε και με έναν άλλον επιβάτη, τον Μίλτον, και μαζί προσπάθησαν να επιβιβαστούν σε λέμβο. Δεν τα κατάφεραν, βέβαια, επειδή ήταν άντρες. Το πλοίο είχε ήδη ξεκινήσει να βυθίζεται κι ο Τζακ πρότεινε να πηδήξουν στην θάλασσα.

Η επιβίωση πάνω σε λέμβους, οι κραυγές και τα κλάματα των ναυαγών

Ο Μίλτον πήδηξε πρώτος στο νερό κι ακολούθησε κι ο Τζακ. Ο Μίλτον δυστυχώς δεν κατάφερε να σωθεί. Ο Τζακ δεν είχε δυνάμεις να κολυμπήσει κι άφησε να τον παρασύρουν τα ρεύματα. Με μερικούς ακόμη άντρες, επέπλεαν πάνω σε λέμβους για ώρες, ακούγοντας τις κραυγές και τα κλάματα των ναυαγών. Λίγο πριν πεθάνει από το κρύο, διασώθκε από τη σωσίβια λέμβο 12.

Ο Τζακ βρέθηκε σε κατάσταση σοκ και παγωμένος. Η μητέρα του επέβαινε σε κοντινή σωσίβια λέμβο κι όμως δεν τον αναγνώρισε. Μόλις έφτασαν στην Αμερική διαπίστωσαν ότι ο πατέρας του πνίγηκε στο ναυάγιο. Η μητέρα και η υπηρέτρια είχαν σωθεί.

Ο γάμος, τα έξι παιδιά και η κατάθλιψη

Η Μαριάν δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ. Ο Τζακ συνέχισε τη ζωή του, σπούδασε και υπηρέτησε ως αξιωματικός πυροβολικού στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παντρεύτηκε κι απέκτησε έξι παιδιά, όμως ο ένας του γιος πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του. Ο Τζακ έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο εξιστορούσε την εφιαλτική νύχτα που βούλιαξε ο Τιτανικός.

Μάλιστα, ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν ότι είδαν το πλοίο να σπάσει στα δύο προτού βυθιστεί, κάτι που επιβεβαιώθηκε χρόνια αργότερα, όταν ανακαλύφθηκε το ναυάγιο. Όταν ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, οι δύο γιοι του Τζακ υπηρέτησαν στον στρατό. Ο γιος του, Έντουαρντ, ήταν πιλότος και συμμετείχε στις επιχειρήσεις στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το 1943 το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε στον Ειρηνικό και το πτώμα του δε βρέθηκε ποτέ. Ο Τζακ βυθίστηκε στην κατάθλιψη και σαν να μην έφθανε αυτό, τον επόμενο χρόνο έχασε τη μητέρα του.

Το τραγικό τέλος του Τζακ

Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1945 ο Τζακ αυτοκτόνησε. Τον βρήκαν νεκρό στο αυτοκίνητό του, καθώς είχε κόψει τον λαιμό και τις φλέβες του. Η ιστορία του συμπεριλήφθηκε στις υπόλοιπες τραγικές ιστορίες των διασωθέντων του Τιτανικού.

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