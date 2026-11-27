Τα Χριστούγεννα στα Λουτρά Πόζαρ συνδυάζουν μπάνιο στα ζεστά ιαματικά νερά μέσα σε πανέμορφο ορεινό τοπίο, με εορταστικές εκδηλώσεις και χριστουγεννιάτικα πάρκα στην περιοχή.

Η λουτρόπολη που βρίσκεται στη σκιά του Καϊμακτσαλάν, είναι ο απόλυτος χριστουγεννιάτικος προορισμός για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τις ιαματικές ιδιότητες των θερμών καταρρακτών του όρους Βόρα, με τη σωματική και ψυχική ευεξία που προσφέρει η επαφή με τη φύση.

Τα Λουτρά Πόζαρ βρίσκονται στην Αλμωπία της Πέλλας και προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, ακόμη και τη χειμερινή περίοδο, καθώς φημίζονται για τις θερμές μεταλλικές πηγές τους, οι οποίες κρατούν σταθερή θερμοκρασία τους 37 °C.

Τα Λουτρά Πόζαρ είναι ο τέλειος προορισμός για όλο τον χρόνο. Ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα, ο επισκέπτης μπορεί να χαλαρώσει στα ζεστά νερά των πηγών και παράλληλα να βιώσει την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία στη δημοφιλή Παραμυθοχώρα.

Απολαύστε τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στα Λουτρά Πόζαρ

H Αλμωπία φορά την εορταστική της φορεσιά και υποδέχεται τους επισκέπτες για να ζήσουν τα πιο μαγικά Χριστούγεννα! Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ξεκινούν δυναμικά τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου με το εντυπωσιακό άναμμα του δέντρου, καθώς και γιορτινές βραδιές στην περιοχή.

Το μαγευτικό χριστουγεννιάτικο χωριό και θεματικό πάρκο στα Λουτρά Πόζαρ, η Παραμυθοχώρα, λειτουργεί από 28 Νοεμβρίου 2026 έως 3 Ιανουαρίου 2027 (καθημερινά 10:00–22:00) στην Όρμα Αριδαίας. Περιλαμβάνειλούνα παρκ, χριστουγεννιάτικη αγορά με ξύλινα σπιτάκια, θεματικές δράσεις, εργαστήρια, το Σπίτι του Άγιου Βασίλη, το Εργαστήρι των Ξωτικών, το Μαγικό Μπισκότο, καθώς και συναυλίες και ερορταστικές εκδηλώσεις.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Παραμυθοχώρας στα Λουτρά Πόζαρ

Τι να δείτε και τι να κάνετε στα Λουτρά Πόζαρ, τον απόλυτο χειμερινό προορισμό

Επισκεφθείτε τις εξωτερικές ή τις κλειστές πισίνες (για τις κλειστές συχνά απαιτείται έγκαιρη κράτηση/ραντεβού). Βουτήξτε στις υπαίθριες εγκαταστάσεις και τη φυσική κοίτη του ρέματος, απολαμβάνοντας τον ατμό και το πράσινο τοπίο

Πάρτε ένα από τα μονοπάτια και κάντε μία βόλτα δίπλα στο ποτάμι, ενώ μη διστάσετε να μπείτε και στο καταπράσινο φαράγγι (ρέμα Αγίου/Νικολάου), όπου θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε τους καταρράκτες της περιοχής (όπως ο καταρράκτης Κουνουπίτσα)

Κοντά στα Λουτρά υπάρχουν πολλά ταβερνάκια και καφέ για να απολαύσετε το φαγητό ή τον καφέ σας δίπλα στα τρεχούμενα νερά

Δοκιμάστε τοπικές γεύσεις στις ταβέρνες της λουτρόπολης και του Λουτρακίου και προμηθευτείτε τοπικά προϊόντα και υφαντά

Μπορείτε να κάνετε μία μίνι εκδρομή σε κοντινούς προορισμούς, όπως στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, την Αριδαία, την Έδεσσα και τη Νάουσα

Εξερευνήστε το σπηλαιοπάρκο στο φαράγγι, το οποίο περιλαμβάνει σπήλαια-καταφύγια και το Σπηλαιοβάραθρο

Ανεβείτε προς τον παλιό οικισμό με τα πλατάνια και τις καστανιές, το παλιό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και το παρατηρητήριο με θέα προς το Καϊμάκτσαλαν.

Σημαντικό tip για τη διαμονή και το ταξίδι σας στα Λουτρά Πόζαρ: Λόγω αυξημένης ζήτησης τις γιορτές και πιθανών χαμηλών θερμοκρασιών ή παγετού στο ορεινό δίκτυο, καλό είναι να κλείσετε διαμονή νωρίς και να ελέγχετε τις οδικές συνθήκες.

Πώς να πάτε στα Λουτρά Πόζαρ

Από την Αθήνα: Για να πάτε στα Λουτρά Πόζαρ από την Αθήνα, θα χρειαστείτε περίπου 6 ώρες, ενώ μπορείτε να συνδυάσετε και ΚΤΕΛ ή τρένο.

Ακολουθήστε τον αυτοκινητόδρομο Α1 / Α3 (Κεντρικής Ελλάδας) και στη συνέχεια μέσω της Εγνατίας Οδού (Α2) προς Δυτική Μακεδονία / Φλώρινα, κατευθυνόμενοι έπειτα μέσω Φιλώτα / Άρνισσας ή Έδεσσας – Αριδαίας προς τα Λουτρά Λουτρακίου.

Από τη Θεσσαλονίκη: Η διαδρομή με το αυτοκίνητο θα διαρκέσει περίπου 1,5 ώρα. Κινηθείτε δυτικά προς Γιαννιτσά και συνεχίστε μέσω Σκύδρας και Αριδαίας, ακολουθώντας την οδοσήμανση προς Λουτρά Αριδαίας / Λουτράκι.