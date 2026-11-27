Με ενδιαφέρουσες πλανητικές όψεις και ευκαιρίες σε διάφορους τομείς της ζωής μας έρχεται το τελευταίο Παρασκευοσαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Άση Μπήλιου.

Η αστρολόγος, μέσα από την εκπομπή «Stars System» το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, παρουσίασε τις αστρολογικές τάσεις των επόμενων ημερών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε δύο σημαντικές όψεις που αναμένεται να επηρεάσουν τόσο την προσωπική όσο και την κοινωνική μας ζωή.

Τι λένε τα άστρα για πιο τυχερό Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου

Όπως εξήγησε, η εβδομάδα που ολοκληρώνεται είχε αρκετή ένταση, ωστόσο το Παρασκευοσαββατοκύριακο έρχεται να ρίξει κάπως τους τόνους, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες για σημαντικές συζητήσεις, οικονομικές κινήσεις και εξελίξεις στις σχέσεις.

Η Αφροδίτη σε εξάγωνο με τον Δία: Ευκαιρίες σε έρωτα και οικονομικά

Την Παρασκευή η Σελήνη βρίσκεται στον Καρκίνο και σχηματίζει τρίγωνο με τον Ερμή στον Σκορπιό. Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, η συγκεκριμένη όψη ευνοεί τις οικονομικές συναλλαγές, τις αγορές, τις επαφές, αλλά και τις σοβαρές συζητήσεις.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου, η Σελήνη περνά στον Λέοντα, φέρνοντας μεγαλύτερη εξωστρέφεια και διάθεση για διασκέδαση.

Μία από τις πιο σημαντικές όψεις του Σαββατοκύριακου είναι το εξάγωνο της Αφροδίτης από τον Ζυγό με τον Δία στον Λέοντα, το οποίο πραγματοποιείται το Σάββατο.

«Είναι μια πολύ τυχερή συνάντηση αυτή, ανάμεσα στους δύο ευεργέτες της παραδοσιακής αστρολογίας, την Αφροδίτη και τον Δία», ανέφερε η αστρολόγος.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη όψη δημιουργεί ευκαιρίες σε θέματα σχέσεων και μπορεί να ευνοήσει ακόμη και μια επισημοποίηση ή έναν γάμο.

«Είναι μια ωραία όψη για μια επισημοποίηση, αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο σοβαρό», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η εύνοιά της επεκτείνεται και στα οικονομικά, αλλά και σε θέματα ψυχαγωγίας και προσωπικής ζωής.

Η σπάνια όψη Ουρανού – Πλούτωνα και οι εξελίξεις μέχρι το 2028

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Άση Μπήλιου και στο τρίγωνο του Ουρανού με τον Πλούτωνα, μια όψη με μακροπρόθεσμη επιρροή, η οποία αναμένεται να επαναληφθεί αρκετές φορές μέχρι το 2028.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια σπάνια πλανητική συνάντηση, καθώς αντίστοιχη όψη είχε σχηματιστεί περίπου έναν αιώνα νωρίτερα.

Η επιρροή της, σύμφωνα με την αστρολόγο, συνδέεται με σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, ενώ μπορεί να φέρει και θετικές εξελίξεις στην επιστήμη, την ιατρική και την τεχνολογία.

«Όταν μια όψη επαναλαμβάνεται για τόσα χρόνια, δεν έχει να κάνει με τη μέρα που ουσιαστικά συμβαίνει, αλλά απλώνεται η επιρροή της, είναι μια μακροπρόθεσμη επιρροή», εξήγησε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System