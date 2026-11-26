Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις! Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Zενεβιέβ Μαζαρί

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Τρία ραντεβού, έξι διαφορετικές προσωπικότητες και έξι άνθρωποι που πιστεύουν πως ο έρωτας μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν τον περιμένεις! Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν το σύμπαν του First Dates έχει κάνει αυτή τη φορά το σωστό ταίριασμα!



Η Ζωή είναι φωτογράφος, άκρως ρομαντική και δεν αρκείται ποτέ στην επιφάνεια. Αναζητά έναν άντρα που θα την κοιτάζει με πάθος, όπως… ο λύκος κοιτάζει τη σελήνη! Ο Νίκος δηλώνει ρομαντικούλης και τρυφερός και έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα αποφασισμένος να την κατακτήσει, κρατώντας ένα κατακόκκινο τριαντάφυλλο! Θα καταφέρει να αποτυπωθεί ανεξίτηλα στην καρδιά της Ζωής ή θα μείνει απλώς ένα όμορφο στιγμιότυπο;



Η στιλάτη και ανανεωμένη Κατερίνα έχει καλλιτεχνική ψυχή και όπως λέει, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το σύμπαν! Και το σύμπαν τής ψιθυρίζει πως σε αυτό το ραντεβού κάτι καλό πρόκειται να συμβεί. Ο Βαγγέλης είναι ένας ανοιχτόμυαλος άντρας, χωρίς ταμπού, που, όπως και η Κατερίνα, έχει αφήσει πίσω του τον παλιό του εαυτό και είναι έτοιμος να συστήσει στον κόσμο τη νέα του εκδοχή, με την ελπίδα να συναντήσει έναν μεγάλο έρωτα! Θα καταφέρουν οι δύο ανανεωμένες εκδοχές τους να συγχρονιστούν ή θα χρειαστούν κι άλλο update;



Ο Άκης είναι γνωστός επιχειρηματίας της Καλλιθέας και αυτοπροσδιορίζεται ως gentleman, αφού προσπαθεί πάντα να φέρεται σαν πραγματικός κύριος στις γυναίκες της ζωής του. Λάτρης του γυναικείου φύλου, αναζητά μια σύντροφο με όλη τη σημασία της λέξης. Απέναντί του θα βρεθεί η δυναμική Μαρία, η οποία, όπως κι εκείνος, είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της τη μοναξιά και να δώσει μια ευκαιρία στον έρωτα. Θα αναγνωρίσουν ο ένας στον άλλον τον άνθρωπο που αναζητούν ή το ταξίδι της αναζήτησης θα συνεχιστεί;



Στο σύμπαν του First Dates, οι προσδοκίες συναντούν την πραγματικότητα, οι εκπλήξεις παραμονεύουν και η χημεία έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Γιατί στον έρωτα ποτέ δεν ξέρεις… Μερικές φορές, ένα μόνο ραντεβού αρκεί για να αλλάξει τα πάντα!



Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.



Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα

του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.



Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!



Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».



First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr



Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Μερτζάνη

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Αρχισυνταξία: Έλλη Παπαμαργαρή

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions



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