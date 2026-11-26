Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε για άλλη μια φορά στιγμές από την καθημερινότητά της στο Instagram, αυτή τη φορά μέσα από το γυμναστήριο και τη νέα πρωινή ρουτίνα που έχει καθιερώσει μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη ή αλλιώς, Robe, όπως τον φωνάζει η ίδια και οι φίλοι του. Όπως αποκάλυψε, οι πρωινές προπονήσεις παρέα με τον R. έχουν γίνει πια μια από τις αγαπημένες της συνήθειες.

Στα βίντεο που δημοσίευσε, η Ιωάννα Τούνη κάνει κοιλιακούς και άρσεις ποδιών στο μονόζυγο, φορώντας ένα καφέ σετ γυμναστικής με γαλάζιες λεπτομέρειες και λευκές κάλτσες, ενώ σε επόμενο βίντεο, η επιχειρηματίας - influencer ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον σύντροφό της, κάνοντας πλάκα για τη στάση του μπροστά στην κάμερα. Συγκεκριμένα, σχολιάζει ότι «όπως πάντα» δεν έχει καμία όρεξη για story.

Το μήνυμα του R. για τα λουλούδια και τον στολισμό

Η οικειότητα και το χιούμορ του ερωτευμένου ζευγαριού φαίνονται και σε ένα στιγμιότυπο οθόνης από τη συνομιλία τους, όπου ο Robe τη ρωτάει αν ισχύει κανονικά η.., παράδοση με τα λουλούδια τώρα που το σπίτι έχει στολιστεί παντού για τα Χριστούγεννα. Εκείνη απαντά πρώτα με γέλια και έπειτα με ένα «Σ’ αγαπώ», προσθέτοντας με αυτοσαρκασμό στο Instagram πως την ξέρει πολύ καλά: αν της φέρει «λάθος» λουλούδια σε «λάθος» στιγμή, η τελειομανία και η πίεση θα της χτυπήσουν κατευθείαν κόκκινο.