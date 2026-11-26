Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου αφού ανέφερε οτι η μέση τιμή του market pass θα είναι 60 ευρώ και αυτό αναμένεται να χορηγηθεί στα μέσα του Δεκέμβρη, τόνισε πως θα αποστέλλεται στους δικαιούχους με SMS.

Εφόσον επαληθευτεί και στην πράξη αυτό, δημιουργούνται ερωτήματα πως οι δικαιούχοι του Market Pass θα βλέπουν το υπόλοιπο του ποσού εφόσον, το voucher στέλνεται με SMS και όχι με άυλη κάρτα στους δικαιούχους.

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