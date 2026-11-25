Καλεσμένη στο Studio στις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης, η Μαρία Μπακοδήμου έβαλε τέλος στις προσδοκίες όσων περιμένουν κάποια στιγμή μια αποκάλυψη ή ένα «στοιχείο» που θα εξηγήσει τι «έσπασε» ανάμεσα στην ίδια και τον Φώτη Σεργουλόπουλο.

Όπως είπε καθαρά, η σιωπή τους δεν είναι ούτε τυχαία ούτε ένα εύκολο «γεια σας και αντίο». «Είναι ένα κομμάτι που είναι πληγή», σημείωσε, υπογραμμίζοντας: «Το ότι δεν απαντάμε και θα συνεχίσουμε να μην απαντάμε είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστούν όλοι. Γιατί από πίσω κάποιοι νομίζουν ότι θα βγει ένας δράκος. Κάποιο θα του ξεφύγει και θα πει κάτι που θα μας δώσει ένα στοιχείο, γιατί αυτό το αγαπημένο δίδυμο δεν είναι πια δίδυμο. Δε θα δοθεί αυτό το στοιχείο. Οπότε θα είναι καλύτερα να πάψουμε να το συζητάμε».

Γιατί ο κόσμος δε σταματά να ρωτάει

Η Μπακοδήμου στάθηκε επίσης στο τι κρύβεται πίσω από την επιμονή του κοινού. Δεν το περιόρισε απλώς στο κουτσομπολιό, αλλά άγγιξε τον τρόπο που λειτουργεί ο άνθρωπος όταν βλέπει δύο πρόσωπα που θεωρούσε αγαπημένα -είτε ως φίλους είτε ως ζευγάρι είτε με οποιονδήποτε άλλο δεσμό- να χωρίζουν: πολλές φορές αυτό ταράζει και τη δική σου ηρεμία.

Και παρότι στο τραπέζι έπεσε η παρατήρηση ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια και πλέον υπάρχουν γενιές που δεν τους έχουν δει καν μαζί, η ίδια αντέτεινε με όσα ζει καθημερινά: τα μηνύματα που λαμβάνει δείχνουν πως η μνήμη αυτής της σχέσης εξακολουθεί να αγγίζει τρεις με τέσσερις γενιές.

Νέα ματιά, χωρίς να σβήνει το παρελθόν

Στην ίδια συζήτηση με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, η Μπακοδήμου μίλησε για τη διαδρομή και την εσωτερική μετακίνηση: για το πόσο σημαντικό είναι να αλλάζεις ματιά με τον χρόνο, να κοιτάς τα πράγματα από την αρχή κάθε μέρα και να αποδέχεσαι ότι τα λάθη διορθώνονται. Όμως η ανάγκη για μια φρέσκια ματιά δεν ακυρώνει όσα υπήρξαν –και ακριβώς γι' αυτό, ορισμένα κεφάλαια δεν χρειάζονται εξηγήσεις, αλλά σεβασμό.

Η κοινή τηλεοπτική πορεία της Μαρίας Μπακοδήμου και του Φώτη Σεργουλόπουλου αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά «ντουέτα» της σύγχρονης ελληνικής ψυχαγωγίας. Για σχεδόν δύο δεκαετίες, οι δυο τους λειτούργησαν ως τηλεοπτικό δίδυμο με έντονη χημεία, αυτοσαρκασμό, ανατροπή κλισέ και άμεση επικοινωνία με το κοινό.

Οι βασικοί σταθμοί της κοινής τους διαδρομής

Τα πρώτα βήματα και το Σαν στο σπίτι σας (Mega): Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 (1999) το δίδυμο έκανε αίσθηση με το πρωινό μαγκαζίνο του MEGA, δίνοντας μια πιο φρέσκια, σύγχρονη και χαλαρή νότα στη ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης.

Από στόμα σε στόμα (2003–2004): Συνέχισαν την κοινή τους πορεία με ένα ψυχαγωγικό talk show που ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη συνεννόηση και τη σκηνική τους άνεση.

Φώτης & Μαρία Live/ΦΜ Live (STAR, 2009–2016): Η μακροβιότερη και πιο καθοριστική περίοδος της τηλεοπτικής τους συνύπαρξης. Επί επτά σεζόν (έως τον Ιούλιο του 2016), το καθημερινό τους ραντεβού συνδύαζε σχολιασμό επικαιρότητας, σάτιρα, παιχνίδια και αυθόρμητες στιγμές, καθιερώνοντάς τους ως «trademark» της απογευματινής/καθημερινής ψυχαγωγίας.