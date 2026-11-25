Μία κόκκινη βαλίτσα, ένα rave party, a cup of tea και… the English of the Greeks. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος για να ξεχάσει το τραύμα; Τόσο ώστε να ξεχάσει τη μητρική του γλώσσα.

Το Theatre of the NO έχει έναν μοναδικό τρόπο να φέρνει το αγγλόφωνο θέατρο στην Αθήνα με φυσικό τρόπο. Μέσα από Έλληνες ηθοποιούς, που έχουν λόγο να μιλήσουν στα αγγλικά, με την αντίστοιχη προφορά, με έναν τρόπο οργανικό στην υπόθεση του έργου. Αυτό καταφέρνει και η παράσταση Mother Tongue, που θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 -έως τις 14 Δεκεμβρίου.

Είδαμε τη Γεωργία Τσαγκαράκη σε δυο-τρεις-τέσσερις ρόλους στη σκηνή σε δύο διαφορετικές γλώσσες με 2-3 διαφορετικές προφορές. Κωμική ηθοποιός από το ξεκίνημά της, καλύπτει και το ανθρώπινο δράμα, για το οποίο έγραψε και σκηνοθέτησε γύρω από την ηρωίδα που έπλασε πριν κάποια χρόνια, την Ουρανία.

Η Γεωργία Τσαγκαράκη ήταν, είναι και θα είναι κωμική ηθοποιός, κάτι που καταλαβαίνει κανείς αμέσως από την άνεση που έχει στον επί σκηνής της ρόλο μεταπηδώντας γρήγορα από μία δραματική αφήγηση σε ένα κωμικό στιγμιότυπο, αλλά και από τη διαπροσωπική της επικοινωνία, όταν σβήνουν τα φώτα.

Τους on και off-stage ρόλους της ήρθε να συμπληρώσει η δραματοθεραπεία, την οποία και σπούδασε και εξασκεί κανονικότατα πια ως θεραπεύτρια. Όπως μας είπε, είναι ένας ρόλος διαφορετικός, όμορφος, που τη δυσκόλεψε στην αρχή, καθώς στη θεραπεία πρέπει να αφήνει τον ρόλο του σκηνοθέτη που ορίζει τη δράση και να δίνει χώρο στον θεραπευόμενο να ανοιχτεί και την οδηγήσει.

Τη μέρα που είδαμε την παράστασή της Mother Tongue στο Theatre of the No, ακολούθησε συζήτηση με τη Βενετία Μπενετή, δραματοθεραπεύτρια, ψυχοθεραπεύτρια, δασκάλα και μέντορα της Γεωργίας.

Είναι μία παράσταση από την οποία φεύγεις γεμάτος... από συναισθήματα, σκέψη, τέχνη. Αν έχετε την ευκαιρία να πάτε σε μέρα που ακολουθεί και συζήτηση, ακόμα καλύτερα, καθώς αυτό το κλείσιμο έρχεται να δημιουργήσει νέα σύνδεση με το κοινό και τον ίδιο τον εαυτό, μετά από αυτό που βίωσε ο καθένας.