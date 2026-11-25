Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Τρικάλων τον άνδρα που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του, στις 22 Αυγούστου 2025, στον Βόλο. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης ενός έτους για οπλοχρησία.

Κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί βρασμού ψυχικής ορμής και μειωμένου καταλογισμού. Παράλληλα, δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Η 36χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, έχασε τη ζωή της στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Το πιο σοκαριστικό είναι ότι το έγκλημα είχε εκτυλιχθεί μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού, αφήνοντας πίσω μια οικογένεια διαλυμένη και τέσσερα παιδιά ορφανά.

Γυναικοκτονία Βόλος: «Πήρε αυτό που του άξιζε» – Συγκλονίζει η αδελφή της 36χρονης

Στο δικαστήριο βρέθηκαν τρία από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, ενώ για την απόφαση μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και στην Κατερίνα Σουλιώτη η αδελφή του θύματος.

«Είμαι πολύ συγκινημένη για την ψυχή της αδελφής μου. Πήρε αυτό που του άξιζε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η ίδια δεν περίμενε ότι ο δράστης θα τιμωρούνταν με ισόβια κάθειρξη.

Όπως περιέγραψε, κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος απευθυνόταν στα παιδιά, αποκαλώντας τα «αγάπες μου», ωστόσο εκείνα δεν του μίλησαν και δεν αντέδρασαν. Η ίδια δήλωσε πως δεν τον είδε μετανιωμένο.

Η καθημερινότητα της οικογένειας έχει αλλάξει δραματικά. Η αδελφή της 36χρονης έχει αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών, με τα περισσότερα να ζουν μαζί της στη Σκιάθο. Η 17χρονη επέλεξε να παραμείνει σε δομή φιλοξενίας στον Βόλο, προκειμένου να μη χρειαστεί να αλλάξει περιβάλλον.

Γυναικοκτονία Βόλος: Το τραύμα των παιδιών και η έκκληση για αυστηρότερες ποινές

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση της μικρότερης κόρης, η οποία υπέστη ισχυρό ψυχικό σοκ, καθώς έγινε αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας της μητέρας της. Σύμφωνα με την αδελφή του θύματος, το παιδί από εκείνη την ημέρα σταμάτησε να μιλάει και χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη και λογοθεραπεία.

Η ίδια αποκάλυψε, επίσης, ότι η αδελφή της είχε υποστεί για χρόνια έντονη κακοποίηση, ξυλοδαρμούς και βιασμούς, επιλέγοντας να αντέχει την κατάσταση, όπως είπε, για να μη στερήσει από τα παιδιά της την παρουσία του πατέρα τους.

Κλείνοντας, εξέφρασε την επιθυμία της να υπάρξουν αυστηρότερες ποινές για τα εγκλήματα κατά των γυναικών, τονίζοντας πως κανένας άνδρας δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τη ζωή μιας γυναίκας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

