Τα τηλεοπτικά πλατό και τις εκπομπές θα αφήσει για λίγο η Αννίτα Πάνια και θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο θέατρο.Ναι, καλά διαβάσατε. Η παρουσιάστρια η οποία έκανε τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση το 1995 παρουσιάζοντας την εκπομπή «Χρυσό Κουφέτο» ενώ μετά ακολούθησαν και άλλες εκπομπές, θα ανέβει στο θεατρικό σανίδι παίζοντας μάλιστα σε Μαύρη κωμωδία. Πρόκειται για την παράσταση «Έχω Θέμα», που παρουσιάζεται στο Θέατρο ΑΘΗΝΑ.

Το έργο σατιρίζει τα όσα συμβαίνουν μπροστά και πίσω από τις κάμερες και αναφέρεται και στην τηλεθέαση που οδηγεί σε απίθανες καταστάσεις.

Υπόθεση έργου

Ένα τηλεοπτικό κανάλι στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης και με την τηλεθέαση στο ναδίρ αποφασίζει να παίξει το τελευταίο του χαρτί. Ο καναλάρχης ρίχνει στο τραπέζι μια δελεαστική πρόταση και πείθει την Αννίτα να επιστρέψει στην τηλεόραση, υποσχόμενος μια εκπομπή κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της, αποκλειστικά θέματα και ένα χρυσό συμβόλαιο.Μόνο που πίσω από τα φώτα και τις μεγάλες υποσχέσεις, κρύβεται μια καλοστημένη παγίδα.Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της πρεμιέρας, η ροή εκτροχιάζεται. Η Αννίτα, η παρουσιάστρια που επί χρόνια κρατούσε απόλυτα τα ηνία του πλατό και ήξερε να δαμάζει ακόμα και τις πιο ακραίες καταστάσεις, βρίσκεται ξαφνικά στην απέναντι πλευρά. Αυτή τη φορά, δεν ορίζει εκείνη τους κανόνες του παιχνιδιού.Αγνοώντας τι πραγματικά εξυφαίνεται πίσω από τις κάμερες, παγιδεύεται σε ένα σενάριο που ξεπερνά κάθε φαντασία και την οδηγεί στη μεγαλύτερη δοκιμασία της καριέρας της. Όσο εκείνη παλεύει να κρατήσει τις ισορροπίες στον αέρα, στο παρασκήνιο κάποιοι παρακολουθούν το σχέδιό τους να εκτελείται με χειρουργική ακρίβεια.

Συντελεστές:

Διάλογοι: Μαριάνθη Γραμματικού Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι Βοηθός Σκηνοθέτη: Πάνος Θεοδωρακόπουλος

Σκηνικά-Κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης Μουσική: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου Βίντεο-Trailer: Ξένια Τσιλοχρήστου

Την Αννίτα Πάνια ντύνει ο Πάρις Βαλταδώρος.



Παίζουν: Αννίτα Πάνια Νίκος Καραγεώργης Κατερίνα Τσάβαλου Γιώργος Καφετζόπουλος Απόστολος Μαλεμπιτζής Νίκος Παλιούρας Δημήτρης Σκριβάνος Ένκε Φεζολλάρι

Οπερατέρ: Δημήτρης Παπαδόπουλος



Δημόσιες Σχέσεις - Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστικά : Κώστας Χαροκόπος

Έναρξη: 21 Δεκεμβρίου



