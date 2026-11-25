Στη διαδρομή του στον χώρο της υποκριτικής, στις θέσεις εξουσίας, αλλά και στις δύσκολες επαγγελματικές συνεργασίες αναφέρθηκε ο Απόστολος Τότσικας, μιλώντας για τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο ηθοποιός, ο οποίος μεγάλωσε μέσα σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον, καθώς είναι γιος του αείμνηστου ηθοποιού Γιάννη Τότσικα, εξήγησε πως δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να εντυπωσιάσει ή να αποδείξει κάτι στους ανθρώπους του χώρου. Η υποκριτική ήταν μέρος της καθημερινότητάς του από παιδί και ο ίδιος ήθελε απλώς να ακολουθήσει τον δρόμο της ηθοποιίας.

«Εγώ μεγάλωσα μέσα σε αυτόν τον χώρο, οπότε δεν είχα καμία ανάγκη ούτε να δείξω κάτι ούτε να αποδείξω κάτι. Ήθελα απλά να γίνω ηθοποιός. Τόσο απλά. Χωρίς στολίδια, χωρίς φιοριτούρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εξουσία και οι δύσκολες συνεργασίες

Ο Απόστολος Τότσικας τοποθετήθηκε και για τη γοητεία που ασκούν οι θέσεις εξουσίας, ιδιαίτερα μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου οι ισορροπίες μπορεί να είναι δύσκολες.

«Πάντοτε ήταν, νομίζω. Οι θέσεις εξουσίας είναι πάντα πολύ γοητευτικές, και πόσο μάλλον τώρα πια που δεν είναι κανείς υπόλογος πουθενά», σχολίασε.

Σε ερώτηση για το αν υπήρξε κάποια στιγμή στην αρχή της καριέρας του που παρασύρθηκε από την αναγνωρισιμότητα, ο ηθοποιός περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο με έντονη προσωπικότητα ήδη από νεαρή ηλικία.

«Γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πολυκαταλαβαίνει από οτιδήποτε. Είμαι, ξέρεις, και πιτσιρικάς ακόμα ήμουν πολύ άγριος, οπότε δεν μπορούσες να μου βάλεις χαλινάρια», είπε.

Τέλος, αναφέρθηκε στις συνεργασίες που μπορεί να αφήσουν αρνητικό αποτύπωμα, παραδεχόμενος πως είναι αναπόφευκτο να επηρεάζεται κανείς από τους ανθρώπους με τους οποίους περνά μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του.

«Πάντα επηρεάζεσαι, γιατί συγχρωτίζεσαι με τους ανθρώπους που δουλεύεις. Αλλά από ένα σημείο και μετά, η εμπειρία σου και ο χαρακτήρας σου δεν σε αφήνουν να σε αγγίξουν αυτά τα πράγματα», κατέληξε.

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