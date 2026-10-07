Για τα δίδυμα παιδιά του που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Ρούλα Ρέβη, πώς είναι ο ίδιος ως μπαμπάς κι αν θα είχε αντίρρηση να ακολουθούσαν τον δρόμο της υποκριτικής μίλησε ο Αποστόλης Τότσικας.

«Έχουν πολύ καλλιτεχνική φλέβα τα παιδιά μου, αλλά για μένα το σημαντικό είναι να είναι ευχαριστημένοι με αυτό που κάνουν και ευτυχισμένοι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στη σημερινή κοινωνία, να είσαι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος με αυτό που θα κάνεις με τη δουλειά σου, γιατί δυστυχώς η δουλειά ορίζει πάρα πολλούς παράγοντες της ζωής μας», είπε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!».

Για τη δημοσιότητα των γονιών τους και πώς την εισπράττουν ο 11χρονος Άγγελος και η συνομήλικη Ειρήνη, ο Αποστόλης Τότσικας εξήγησε ότι προσπαθεί να τους δείχνει ότι αυτό που κάνει είναι μια δουλειά και ότι δεν έχει καμία σημασία, τίποτα άλλο. «Δε χρειάζεται να τρελαινόμαστε με ο,τιδήποτε άλλο, αρκεί να κάνουμε focus αυτό που αγαπάμε. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και το βλέπουν πολύ χαλαρά, όπως το έβλεπα και εγώ χαλαρά από τον πατέρα μου. Δηλαδή για μένα ήταν μια καθημερινότητα να βλέπω όλους αυτούς τους ανθρώπους που βλέπαμε στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, στο θέατρο». Υπενθυμίζεται ότι ο Αποστόλης Τότσικας είναι γιο του αείμνηστου ηθοποιού Γιάννη Τότσικα.

Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ασχοληθούν με την υποκριτική. Εμένα με νοιάζει να μην το κάνουν επειδή ο πατέρας τους είναι ηθοποιός, αλλά επειδή τους οδηγεί κάτι μέσα τους να το κάνουν

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως υπάρχουν δύσκολες στιγμές στην καθημερινότητα με δυο παιδιά και πως καμιά φορά είναι αυστηρός μπαμπάς. «Είναι πολύ νέα η φάση αυτή που συμβαίνει με τα social media, με όλα αυτά τα πράγματα, με την τεχνολογία, oπότε προσπαθούμε και εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτό. Nομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα καταφέρνουμε. Καμιά φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς, ναι».

Κλείνοντας βέβαια, αποκάλυψε ότι συνάδελφοί του πολλές φορές του λένε: «Θα 'θελα πολύ να ήμουν το παιδί σου» κι αυτό γιατί, όπως εξήγησε: «M' αρέσει να περνάω καλά, να υπάρχει φως στα πράγματα, να γελάμε, να περνάμε καλά. Δεν πιστεύω καθόλου στο ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρόβλημα οπωσδήποτε. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να δεχτώ κάτι λιγότερο. Δηλαδή δε μ' αρέσει το σκοτάδι ας πούμε. Δε συμφωνώ με το ότι πρέπει να υποφέρουμε...».