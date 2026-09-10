Ρούλα Ρέβη: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 11 χρόνια των παιδιών της

«Μόλις 11 χρόνια πέρασαν σαν αστραπή»

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Ρούλα Ρέβη: Το σπάνιο βίντεο που μοιράστηκε με τα παιδιά της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας γιορτάζουν τα 11 χρόνια των παιδιών τους, Άγγελο και Ειρήνη, που γεννήθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2015.
  • Η Ρούλα μοιράστηκε αναμνήσεις από την κοινή τους ζωή μέσω Instagram, περιγράφοντας τόσο τις χαρές όσο και τις δυσκολίες.
  • Τόνισε τη σημασία της σχέσης των παιδιών, θέλοντας να τα βλέπουν ως ξεχωριστές προσωπικότητες και όχι απλώς ως δίδυμα.
  • Επιθυμεί τα παιδιά να παραμείνουν ενωμένα και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στη ζωή τους.
  • Η οικογένεια επιλέγει να κρατάει πολλές προσωπικές στιγμές μακριά από τη δημοσιότητα.

Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν η 9η Σεπτεμβρίου για τη Ρούλα Ρέβη και τον Αποστόλη Τότσικα, καθώς τα παιδιά τους, Άγγελος και Ειρήνη, συμπλήρωσαν 11 χρόνια ζωής.

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Με αφορμή τα γενέθλιά τους, η γνωστή φωτογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την κοινή τους ζωή, μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ο Άγγελος και η Ειρήνη γεννήθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 και από τότε έχουν φέρει τα πάνω - κάτω στη ζωή των γονιών τους. Η Ρούλα Ρέβη θέλησε, μέσα από τη μακροσκελή ανάρτησή της, να κάνει μια μικρή αναδρομή στα 11 χρόνια που έχουν περάσει. Στην ανάρτησή της θυμάται τόσο τις όμορφες όσο και τις πιο δύσκολες στιγμές.

«9/9/2015 …. Μόλις 11 χρόνια πέρασαν σαν αστραπή αλλά και σαν αργή χελώνα κάποιες φορές , με χαρές,ξενύχτια,ιώσεις,παιχνίδια,ταξίδια,γκρίνια και χαμόγελα , ερωτήσεις που απαντήθηκαν και απαντήσεις που δεν δόθηκαν , μικρά ψέμματα αγάπης και μεγάλες αλήθειες περισσότερης αγάπης ακόμα, φιλιά φιλιά φιλιά και αγκαλιές ατελείωτες ,άγχος και συγκρούσεις αλλά και ήρεμες μέρες και νύχτες , όλα σαν καινουρια σαν πρώτη φορά ….

Και έτσι προχωράμε … τελευταίο πάρτυ δημοτικού , γενέθλια για τα παιδιά μας τον Άγγελο και την Ειρήνη (δεν μου αρέσει να τα αποκαλούμε δίδυμα) 2 διαφορετικά άτομα με δική τους προσωπικότητα και άποψη , ένα αγόρι και ένα κορίτσι που το μόνο που θέλω να ξέρουν και να θυμούνται είναι πως θα έχουν για πάντα ο ένας τον άλλον και ποτέ τίποτα δεν θα μπει ανάμεσα τους, αδέρφια μια γροθιά …. Προχωράμε γιατί μόνο αυτό ξέρουμε και θέλουμε να κάνουμε!!! Χρόνια πολλά αγάπες μας !!!» έγραψε η φωτογράφος.

Δες την ανάρτηση της Ρούλας Ρέβη:

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Ρούλα Ρέβη στη σχέση που έχουν μεταξύ τους τα δύο παιδιά. Όπως ξεκαθάρισε, δεν επιθυμεί να τα βλέπουν απλώς ως «δίδυμα», αλλά ως δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, ένα αγόρι και ένα κορίτσι με διαφορετικό χαρακτήρα και τη δική τους άποψη. Η μεγαλύτερη επιθυμία της, όπως φαίνεται μέσα από τα λόγια της, είναι να παραμείνουν ενωμένα και να αποτελούν ο ένας για τον άλλον σταθερό σημείο αναφοράς σε όλη τους τη ζωή.

Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας έχουν δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια και, παρότι κατά καιρούς μοιράζονται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στα social media, επιλέγουν να κρατούν αρκετές προσωπικές στιγμές μακριά από τη δημοσιότητα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2014 και είναι μαζί για περισσότερα από 18 χρόνια.

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ΡΟΥΛΑ ΡΕΒΗ
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ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ
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