Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη - Λουλούδια στην πόρτα

Ο χώρος αναμένεται να σφραγιστεί από τις Αρχές

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Βίντεο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από το Μεσημαριανό Δελτίο του STAR (10/9)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά, προκαλώντας σοκ στη γειτονιά της Βούλας.
  • Το σπίτι του φυλάσσεται από την αστυνομία για την προστασία τυχόν στοιχείων.
  • Γείτονες αφήνουν λουλούδια και μηνύματα στην είσοδο της κατοικίας του.
  • Αναμένεται να επιτραπεί στους συγγενείς του να μπουν στο σπίτι για να παραλάβουν προσωπικά αντικείμενα.
  • Η απώλεια του Μαζωνάκη έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινότητα.

Στη Βούλα, τη γειτονιά όπου έζησε τα τελευταία περίπου 10 χρόνια ο Γιώργος Μαζωνάκης, βρέθηκε η κάμερα του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του Star, λίγες ώρες μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του.

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Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη - Λουλούδια στην πόρτα

Πέθανε στα 54 του έτη ο Γιώργος Μαζωνάκης/ ndp

Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσκαρης, η γειτονιά παραμένει συγκλονισμένη από την ξαφνική απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή. 

Από χθες το απόγευμα, γείτονες που γνώριζαν τον Γιώργο Μαζωνάκη έσπευσαν να αφήσουν λουλούδια στην είσοδο της κατοικίας του.

μαζωνακης σπιτι

Αφήνουν λουλούδια και σημειώματα στην εξώπορτα του σπιτιού του Μαζωνάκη

Το σπίτι αποτελούσε για τον ίδιο ένα προσωπικό ησυχαστήριο, στο οποίο επέστρεφε μετά τις εμφανίσεις του στα νυχτερινά κέντρα, προκειμένου να ξεκουραστεί και να απολαύσει στιγμές ηρεμίας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

σπιτι μαζωνακη βουλα

Το συγκινητικό μήνυμα της γειτόνισσα στην πόρτα του Γ. Μαζωνάκη/ In Time

O αγαπημένος καλλιτέχνης αγαπούσε πολύ το σπίτι του, τη «φωλιά» του. Καλούσε κόσμο συνεχώς για να του κάνει παρέα και να περνά ευχάριστες στιγμές εκεί, ενώ όταν ήταν μόνος, τραγουδούσε. Κάποιες φορές, αναρτούσε και βιντεάκια από τα τραγούδια του.

 

 

 

Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη 

Στο σημείο παραμένει αστυνομική δύναμη, η οποία φυλάσσει την κατοικία και δεν επιτρέπει την είσοδο σε κανέναν. Σκοπός είναι να μην αλλοιωθούν τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν «φως» στην υπόθεση. Δεν είναι απίθανο ο χώρος να σφραγιστεί, αν προκύψουν εξελίξεις. 

μαζωνακης

Αργότερα, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο ρεπόρτερ του Star, αναμένεται να επιτραπεί στους δικούς του ανθρώπους να μπουν στην κατοικία, προκειμένου να παραλάβουν προσωπικά του αντικείμενα.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί μία ανθοδέσμη που άφησε γειτόνισσα του Γιώργου Μαζωνάκη ακριβώς δίπλα στο κουδούνι της κατοικίας του. Πάνω της αναγράφεται το μήνυμα: «Καλό ταξίδι Γιώργο». Η απώλειά του έχει σκορπίσει τη θλίψη στη γειτονιά του.

 

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