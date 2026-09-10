Μαζωνάκης: Αναβλήθηκε η νεκροψία - Η οικογένειά του ορίζει τεχνικό σύμβουλο

Στο νεκροτομείο Αθηνών η σορός του τραγουδιστή

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Αναβλήθηκε για αύριο, Παρασκευή στις 08:30 το πρωί, η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε να ορίσει τεχνικό συμβουλο. 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε συντετριμμένοι» -Τα πρώτα λόγια της γιατρού

Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος Βαλεντίνη Καραγεωργίου στο μεσημεριανό δελτίο του Star από το Νεκροτομείο Αθηνών, η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή επικοινώνησε με το Νεκροτομείο και ζήτησε να οριστεί τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα παρακολουθήσει τη νεκροψία – νεκροτομή. 

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε να ορίσει τεχνικό σύμβουλο που θα παρακαλουθήσει τη νεκροψία - νεκροτομή

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε να ορίσει τεχνικό σύμβουλο που θα παρακαλουθήσει τη νεκροψία - νεκροτομή

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, ώστε οι ιατροδικαστές να έχουν στη συνέχεια μια πρώτη εικόνα από τα ευρήματα.

«Ο Μαζωνάκης μού είπε ότι δεν αισθανόταν καλά» - Αυτοψία στο ιατρείο

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη μεταφέρθηκε νωρίτερα σήμερα στο Νεκροτομείο Αθηνών από το νοσοκομείο «Ελπίς».

Στο επίκεντρο της ιατροδικαστικής διερεύνησης βρίσκεται η αιτία και ο μηχανισμός του θανάτου του τραγουδιστή, με τους ιατροδικαστές να καλούνται να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε και τι οδήγησε στην ανακοπή.

Για τον λόγο αυτό αναβλήθηκε η νεκροψία - νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη για το πρωί της Παρασκευής

Για τον λόγο αυτό αναβλήθηκε η νεκροψία - νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη για το πρωί της Παρασκευής

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων δεν αναμένονται άμεσα.

«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr

Μέσω των εξετάσεων θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν πήγε στο ιατρείο, καθώς και αν είχε προηγηθεί χορήγηση κάποιας φαρμακευτικής ουσίας.

Τα ευρήματα της νεκροψίας - νεκροτομής θα συνεκτιμηθούν με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προκύψει σαφέστερη εικόνα για τα αίτια και τον μηχανισμό του θανάτου.

Για το τελικό πόρισμα θα χρειαστούν λίγες ημέρες, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις.

Η γιατρός στην οποία πήγε για πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν σε καλή κατάσταση

Η γιατρός στην οποία πήγε για πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν σε καλή κατάσταση

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν μία χρονιά δοκιμασίας από τον Θεό»

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι κατέθεσε η γυναίκα γιατρός

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να περιέγραψε στην κατάθεσή της η γυναίκα γιατρός που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως φέρεται να είπε στις Αρχές:

«Το απόγευμα της Τρίτης γύρω στις 17:00 με κάλεσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και μου ανέφερε ότι θέλει να επισκεφθεί το ιατρείο μου στο Κολωνάκι. Είχα να τον δω από το 2021, όταν τότε του είχα κάνει υδροθεραπεία και συμφωνήσαμε να έρθει στο ιατρείο μου γύρω στις 19:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Όταν ήρθε, δεν ήταν καλή η εικόνα του, δεν είχε καθαρή άρθρωση. Μου είπε ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ζήτησε τη συμβουλή μου και τη βοήθειά μου για το τι μπορεί να κάνει».

Φέρεται να είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε υπερδιέγερση και μπέρδευε τα λόγια του

Φέρεται να είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε υπερδιέγερση και μπέρδευε τα λόγια του

Γιώργος Μαζωνάκης: «Στην πλασμαφαίρεση απομακρύνονται ουσίες από το πλάσμα»

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι κατά τον αρχικό έλεγχο διαπίστωσε πως ο οργανισμός του τραγουδιστή ήταν αρκετά επιβαρυμένος.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς στις 20 του μήνα είχε προγραμματισμένη τη μεγάλη συναυλία του στην Τεχνόπολη Αθηνών για τα 33 χρόνια του στο τραγούδι.

Γεωργιάδης για θάνατο Μαζωνάκη: «Υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική»

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης και ότι μπέρδευε τα λόγια του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, του πρότεινε τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να απομακρύνει γρήγορα τοξικές ουσίες από το αίμα και ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις.

Έρευνα πραγματοποιείται στο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο σπίτι των γιατρών και στο σπίτι του τραγουδιστή

Έρευνα πραγματοποιείται στο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο σπίτι των γιατρών και στο σπίτι του τραγουδιστή

Οι δύο τους, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, συμφώνησαν η διαδικασία να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός - Από τι πέθανε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε τότε στο ιατρείο. Η γιατρός φέρεται να περιέγραψε την εικόνα του ως παρόμοια με την προηγούμενη ημέρα, σημειώνοντας ότι δεν είχε καθαρή άρθρωση και ανέφερε πως ήταν άυπνος και σε κατάσταση υπερδιέγερσης.

Θανατος Μαζωνάκη: Τι φέρεται να συνέβη κατά τη διαδικασία

Σύμφωνα πάντα με την κατάθεση της γιατρού, όταν ξεκίνησε η διαδικασία, τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα στο δεξί χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι ζωτικές του ενδείξεις, όπως φέρεται να ανέφερε, ήταν αρχικά φυσιολογικές.

Αυτό που θα αναζητήσουν οι ιατροδικαστές είναι τι προκάλεσε την ανακοπή στον Γιώργο Μαζωνάκη

Αυτό που θα αναζητήσουν οι ιατροδικαστές είναι τι προκάλεσε την ανακοπή στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η κατάσταση, ωστόσο, φέρεται να άλλαξε όταν επιχείρησε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι.

Μαζωνάκης: Δεν πρόλαβε τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια καριέρας του

Σύμφωνα με την περιγραφή της, σημειώθηκε απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του κορεσμού οξυγόνου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και, υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Σημαντικές θα είναι και οι τοξικολογικές εξετάσεις που αναμένεται να γίνουν για να χυθεί άπλετο φως στα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Σημαντικές θα είναι και οι τοξικολογικές εξετάσεις που αναμένεται να γίνουν για να χυθεί άπλετο φως στα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι μαζί με τον σύζυγό της ξεκίνησαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του

Σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή της, μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός.

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναμένονται συλλήψεις

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και στο σπίτι των δύο γιατρών και του τραγουδιστή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μέχρι σήμερα το μεσημέρι, με το Αυτόφωρο να λήγει τα μεσάνυχτα.

Αν προλάβουν τις διαδικασίες, μπορεί το απόγευμα να γίνουν συλλήψεις και οι συλληφθέντες να μεταφερθούν στα δικαστήρια.

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