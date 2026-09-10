«Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω

Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή

Γιατί δεν έκανα ό, τι θά ‘πρεπε να κάνω

Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή»

Μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές φωνές της Ελλάδα σίγησε... Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 χρόνων.

Το τελευταίο διάστημα πέρασε πολλές δοκιμασίες. Η ρήξη με την οικογένειά του, η νοσηλεία στο Δρομοκαϊτειο και ο θάνατος της σκυλίτσας του, Αρίθα, «του κοριτσιού του, όπως έλεγε», ήταν «σταθμοί» στη ζωή του. Το 2025 ήταν «μία χρονιά δοκιμασίας από τον Θεό», είχε εξομολογηθεί την Πρωτοχρονιά του 2026, λίγους μήνες προτού «ταξιδέψει» στους ουρανούς.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η οικογενειακή ρήξη, το Δρομοκαΐτειο και η απώλεια που του στοίχισε

Το τελευταίο διάστημα, ο «Μαζώ» περνούσε διάφορα προσωπικά θέματα με την οικογένειά του. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2025, ο σπουδαίος καλλιτέχνης βίωσε μια μεγάλη προσωπική και οικογενειακή κρίση, καθώς εισήχθη ακούσια στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή, ύστερα από αίτημα μελών της οικογένειάς του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τους γονείς του, Μανώλη και Κλειώ Μαζωνάκη / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής τρεις μέρες αργότερα, με εκείνον να χαρακτηρίζει τη διαδικασία «άθλια μεθόδευση», ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά την ύπαρξη ψυχιατρικού προβλήματος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδελφές του, Βάσω και Μαρία / Φωτογραφία: NDP

Το γεγονός αυτό έφερε σε ρήξη εκείνον και την οικογένειά του, «βαθαίνοντας» ανεπανόρθωτα την απόσταση μεταξύ τους. Μέσω του δικηγόρου του, ο καλλιτέχνης υποστήριξε ότι ο εγκλεισμός του πραγματοποιήθηκε εν αγνοία του, κατηγορώντας τα μέλη της οικογένειάς του ότι «τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί», κάτι που τον οδήγησε σε εξαγγελίες για νομικές κινήσεις και αγωγή ύψους 1.000.000 ευρώ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την αδελφή του, Βάσω / Φωτογραφία: NDP

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ξεκινήσει δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, τον Μάιο του 2024, η οποία αφορούσε στη τη διαχείριση της περιουσίας του καλλιτέχνη και των εταιρειών του. Η αδελφή του τραγουδιστή υπήρξε για πολλά χρόνια η προσωπική του μάνατζερ και ο άνθρωπος που εμπιστευόταν απόλυτα, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει τα περιουσιακά του στοιχεία.

Ένα ακόμη γεγονός το οποίο βίωσε ο καλλιτέχνης και του στοίχισε πολύ, ήταν όταν τον Σεπτέμβριο του 2025, έχασε την αγαπημένη του σκυλίτσα, Αρίθα, μία απώλεια που τον στενοχώρησε σε μεγάλο βαθμό, καθώς ήταν αχώριστοι.

Ένα ακόμη δυσάρεστο γεγονός το οποίο χρειάστηκε να βιώσει και να ξεπεράσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν όταν τον Φεβρουάριο του 2026 ένιωσε αδιαθεσία και εισήχθη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με συμπτώματα εμπύρετης ίωσης και κοιλιακού άλγους.

Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε τυχαίο εύρημα χολολιθίασης (πέτρες στη χολή) και ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική αφαίρεση.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν μία χρονιά δοκιμασίας από τον Θεό»

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης στην αρχή της φετινής χρονιάς, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο, λέγοντας πόσο δύσκολη ήταν η χρονιά που πέρασε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, είχε μιλήσει με μεγάλη ειλικρίνεια στους θαυμαστές του, λέγοντας ότι: «Μία όμορφη καλημέρα από το μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίθα, το κορίτσι μου. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για τον τρόπο που αντιδράσατε ή βγάλατε άποψη όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό το χρόνο, που ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος. Ήταν μία χρονιά δοκιμασίας από το Θεό. Επίσης, θα ήθελα να πω σε όσους θεωρούν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τρίτα, τέσσερα τελευταία χρόνια, με τεράστιες δυσκολίες θα έλεγα, αλλά και με τεράστια δώρα... Φτάνει, φτάνει. Η υπομονή είναι αρετή, δε δηλώνει ουτοπάθεια. Άλλωστε ουδέ κρυπτόν υπό τον ήλιον. Καλή χρονιά με πίστη, με πίστη, με πίστη».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλά για τη δύσκολη χρονιά που βίωσε / Instagram.com

Τότε η οικογένεια του σπουδαίου καλλιτέχνη είχε δηλώσει ότι: «Η οικογένεια δηλώνει ότι είναι στο πλευρό του παρά το γεγονός ότι περνούν το δικό τους Γολγοθά. Η μητέρα του, παρά το γεγονός ότι έχει τα δικά της προβλήματα υγείας, έχει εκφράσει την επιθυμία να τον επισκεφθεί για να δει πώς είναι, ενώ το μόνο ενδιαφέρον της από την πρώτη στιγμή είναι η κατάσταση υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό που θέλει είναι να είναι καλά εκείνος. Τα λέμε αυτά με την άδεια της οικογένειας», ανέφερε δημοσιογράφος της εκπομπής «Πρωινό».

Ο αγαπημένος τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή, στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026, ενώ εξέπνευσε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφτασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» ήταν ήδη νεκρός και οι γιατροί του νοσοκομείου παρά τις επίμονες προσπάθειες δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

O ξαφνικός θάνατος του σπουδαίου καλλιτέχνη σόκαρε το Πανελλήνιο, με σύσσωμο τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές τους να τον αποχαιρετούν συγκινημένοι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα 33 χρόνια της σπουδαίας πορείας του στο ελληνικό τραγούδι, με μία μεγάλη επετειακή συναυλία με τίτλο «Γιώργος Μαζωνάκης – 33 χρόνια από το Α έως το Ω». Μια βραδιά που δυστυχώς δεν πρόλαβε να ζήσει.