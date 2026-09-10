4+1 αυτοκτονίες διασήμων που συγκλόνισαν

Το τραγικό τέλος των Anthony Bourdain, Robin Williams, Alexander McQueen

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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ap images

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Η δόξα, η αναγνωρισιμότητα και το χρήμα δεν είναι αρκετά για να νιώθει κάποιος πλήρης και ευτυχισμένος. Αυτό δείχνουν οι ιστορίες διασήμων που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Το star.gr, με αφορμή Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, «θυμάται» πέντε αυτοκτονίες διασήμων που προκάλεσαν σοκ και βύθισαν στη θλίψη όλο τον κόσμο.

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Kurt Cobain

O θρυλικός τραγουδιστής των Nirvana, Kurt Cobain, βρέθηκε νεκρός στην κατοικία του στο Σιάτλ, στις 8 Απριλίου του 1994 από έναν ηλεκτρολόγο που είχε πάει εκεί για να εγκαταστήσει ένα σύστημα ασφαλείας.

Ο ηλεκτρολόγος ανέφερε πως δεν είδε κανένα σημάδι τραυματισμού και αρχικά νόμιζε πως ο Cobain κοιμόταν, έως τη στιγμή που είδε το όπλο που ήταν στραμμένο προς το πρόσωπό του.

Ένα σημείωμα βρέθηκε που έλεγε: «Δεν έχω νιώσει τη διέγερση που μου προκαλούσε το να ακούω και να δημιουργώ μουσική, μαζί με το πραγματικό γράψιμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

Το σώμα του ήταν εκεί για μέρες και βρέθηκαν σ' αυτό συγκεντρωμένα μεγάλα ποσά ηρωίνης και ίχνη από ηρεμιστικά. Η ιατροδικαστική έκθεση εκτιμά πως πέθανε στις 5 Απριλίου 1994. Ήταν 27 ετών.

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Anthony Bourdain

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση ότι αυτοκτόνησε ο Anthony Bourdain στις 8 Ιουνίου 2018. Ο διάσημος σεφ βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Παρίσι, όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα της πολυβραβευμένης σειράς του με το CNN Parts Unknown.

«Ενημερωθήκαμε για τον θάνατο διά απαγχονισμού του Αμερικανού σεφ σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Κάισερσμπεργκ, το Le Chambard», ήταν τα πρώτα λόγια του εισαγγελέα του Κολμάρ, Κριστιάν ντε Ροκινί ντι Φαγιέλ.

Ο ίδιος είχε πει στο παρελθόν: «Όσο κινείσαι σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον κόσμο, αλλάζεις αμυδρά τα πράγματα, αφήνεις σημάδια πίσω σου, όσο μικρά κι αν είναι. Και ως ανταπόδοση, η ζωή -και τα ταξίδια- αφήνουν σημάδια πάνω σου. Τις περισσότερες φορές, αυτά τα σημάδια -στο σώμα ή στη καρδιά σου- είναι όμορφα. Αρκετά συχνά, ωστόσο, πονάνε».

Robin Williams

Ο Robin Williams βρέθηκε κρεμασμένος από τη ζώνη του, μέσα στο σπίτι του το πρωί της 11ης Αυγούστου 2014, από την οικιακή βοηθό του. Ήταν γνωστό ότι ο 63χρονος ηθοποιός έπασχε από κατάθλιψη τα τελευταία χρόνια.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας, όμως, φώτισαν διαφορετικά τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Σύμφωνα με το δίκτυο TMZ που επικαλείται δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στην κατοχή του, ο διάσημος ηθοποιός οδηγήθηκε στην αυτοκτονία λόγω των παραισθήσεων που του προκαλούσε μια σοβαρή μορφή άνοιας που τον ταλαιπωρούσε μαζί με το Πάρκινσον. 

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Alexander McQueen 

Ο θάνατος του Alexander McQueen ανακοινώθηκε το απόγευμα της 11ης Φεβρουαρίου του 2010, όπου βρέθηκε, το ίδιο πρωί, απ’ την οικονόμο του απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του.

Πέθανε αρκετές μέρες πριν από την εβδομάδα μόδας στο Λονδίνο, αν και δεν ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει, και εννιά μέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του Joyce, η οποία «έφυγε» από καρκίνο.

Ο David LaChapelle, ένας καλός φίλος του McQueen, είχε δηλώσει ότι «ο σχεδιαστής έπαιρνε πολλά αντικαταθλιπτικά και ήταν πολύ δυστυχισμένος».

Πριν από τον θάνατό του, ο McQueen άφησε ένα σημείωμα, όπου έλεγε: «Να προσέχετε τα σκυλιά, συγγνώμη, σας αγαπώ. Lee».

Η κεντρική αστυνομία της πόλης, μετά από έρευνες, δήλωσε πως δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο στον θάνατό του. Ωστόσο, στις 17 Φεβρουαρίου, το δικαστήριο Westminster Coroner's Court δήλωσε ότι από τη νεκροψία του Alexander και από την ανάκριση των συγγενών του, ο θάνατος του οφειλόταν σε αυτοκτονία, καθώς και ότι προτού αυτοκτονήσει, βρισκόταν υπό την επήρεια ισχυρών φαρμάκων και παυσίπονων.

Το σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε στα 27 του ο δημιουργός των Nirvana

Κατερίνα Γώγου

Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η μικρή αδελφή της Tζένης Καρέζη στη θρυλική ταινία «Μια τρελή τρελή οικογένεια» αυτοκτόνησε τον Οκτώβρη του 1993.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 η Κατερίνα Γώγου ασχολήθηκε με την ποίηση, εγκαταλείποντας τον κινηματογράφο. Αυτοκτόνησε με μεγάλη δόση χαπιών και αλκοόλ στα 53 της χρόνια.

Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Αυτοκτονίας: Τι είναι

Η 10η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας (World Suicide Prevention Day) με απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), προκειμένου να εστιάσει την παγκόσμια προσοχή σ’ ένα δυσάρεστο γεγονός: Την απώλεια περί των 800.000 ανθρώπων κάθε χρόνο από αυτοτραυματισμούς.

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι αυτοκτονούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 5000 πενθούντες ετησίως. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες και μελέτες, για κάθε μία αυτοκτονία μένουν πίσω τουλάχιστον 5-10 άτομα που πενθούν, βιώνοντας όχι μόνο το συναισθηματικό φορτίο του πένθους αλλά και τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες του στίγματος της αυτοκτονίας, ενώ 135 άτομα θεωρείται ότι επηρεάζονται άμεσα από κάθε αυτοκτονία.

Ακόμη, στην Ελλάδα δεν έχουμε καταγραφή των μη θανατηφόρων αποπειρών αυτοκτονίας, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 25 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών.

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