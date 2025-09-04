Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου και Αγίου Ωκεανού μάρτυρος.

Η Ερμιόνη, μία από τις τέσσερις κόρες του Απόστολου Φιλίππου, διδάχτηκε το Ευαγγέλιο στην Έφεσο από τον μαθητή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, Πετρώνιο.

Θρυλείται ότι κάποτε πέρασε από εκεί ο Τραϊανός για να πάει να πολεμήσει τους Πέρσες και άκουσε πολλά για το προφητικό χάρισμα της Ερμιόνης. Την κάλεσε, λοιπόν, για να προφητεύσει γι’ αυτόν. Η Ερμιόνη τού είπε ότι θα νικήσει τους Πέρσες, αλλά τον αυτοκρατορικό θρόνο της Ρώμης θα καταλάβει ο γαμπρός του Αδριανός.

Η προφητεία επαληθεύτηκε και ο Τραϊανός διέταξε να τη βασανίσουν σκληρά. Κατόπιν την παρέδωσε στους δήμιους για να τη θανατώσουν, αλλά αυτοί πίστεψαν στον Χριστό και την άφησαν ελεύθερη.

Έτσι, η Ερμιόνη πέθανε ειρηνικά το 117 και τάφηκε στην Έφεσο.





Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ερμιόνη, Ερμίνα

Μωυσής, Μωσής

Μωυσία, Μωσία

Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα

Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης

Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:57 και θα δύσει στις 19:50. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 53 λεπτά.

Σελήνη 11.2 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Σεξoυαλικής Υγείας

Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010, με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξoυαλικής Υγείας (WAS), που συσπειρώνει σεξoλόγους απ’ όλο τον κόσμο. Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Σεξoυαλικής Υγείας (World Day of Seχual Health) είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξoυαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξoυαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξoυαλικά δικαιώματα του ανθρώπου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), σεξoυαλική υγεία θεωρείται μία κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξoυαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε για τη σεξoυαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας.

Η Παγκόσμια Διακήρυξη των Σεξoυαλικών Δικαιωμάτων

Υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου Σεξoλογίας που έγινε το 1999 στο Χονγκ Κονγκ και περιλαμβάνει 11 επί μέρους δικαιώματα.

Δικαίωμα στη σεξoυαλική ελευθερία.

Δικαίωμα στη σεξoυαλική αυτονομία, τη σεξoυαλική ακεραιότητα, και την ασφάλεια του σεξoυαλικού σώματος.

Δικαίωμα στη σεξoυαλική ιδιωτικότητα.

Δικαίωμα στη σεξoυαλική ισότητα.

Δικαίωμα στη σεξoυαλική ευχαρίστηση.

Δικαίωμα στη συναισθηματική σεξoυαλική έκφραση.

Δικαίωμα του ελευθέρως συνεταιρίζεσθαι σεξoυαλικά.

Δικαίωμα στις ελεύθερες και υπεύθυνες αναπαραγωγικές επιλογές.

Δικαίωμα στη σεξoυαλική πληροφόρηση βασισμένη στην επιστημονική έρευνα.

Δικαίωμα στη στοιχειώδη σεξoυαλική αγωγή.

Δικαίωμα στη σεξoυαλική ιατρική φροντίδα.