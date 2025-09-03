Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Tετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου και Οσίας Φοίβης μάρτυρος.

Ο Άνθιμος καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας, όπου έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα. Υπηρέτησε πιστά την τοπική εκκλησία από τη θέση του επισκόπου. Επί Διοκλητιανού (284-305) συνελήφθη για την πίστη του, βασανίσθηκε και αποκεφαλίστηκε, πιθανώς την 3η Σεπτεμβρίου 303.

Η μνήμη του εορτάζεται την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 3 Σεπτεμβρίου και από την Καθολική Εκκλησία στις 27 Απριλίου.



Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Άνθιμος, Άνθιμη

Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας

Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας*

Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω *

Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης

Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη

Φοίβος

Φοίβη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:56 και θα δύσει στις 19:52. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 55 λεπτά.

Σελήνη 10.3 ημερών