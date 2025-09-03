Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Tετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου και Οσίας Φοίβης μάρτυρος.

Ο Άνθιμος καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας, όπου έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα. Υπηρέτησε πιστά την τοπική εκκλησία από τη θέση του επισκόπου. Επί Διοκλητιανού (284-305) συνελήφθη για την πίστη του, βασανίσθηκε και αποκεφαλίστηκε, πιθανώς την 3η Σεπτεμβρίου 303.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Σεπτεμβρίου

Η μνήμη του εορτάζεται την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 3 Σεπτεμβρίου και από την Καθολική Εκκλησία στις 27 Απριλίου.


Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Άνθιμος, Άνθιμη
  • Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας
  • Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας*
  • Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω *
  • Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης
  • Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη
  • Φοίβος
  • Φοίβη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:56 και θα δύσει στις 19:52. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 55 λεπτά.

Σελήνη 10.3 ημερών

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
