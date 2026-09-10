Σε κλίμα οδύνης τελείται η κηδεία του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στο μοιραίο Phantom στην Τανάγρα.

Το φέρετρο με τη σορό του που ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία έφτασε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας.

Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι από την Πολεμική Αεροπορία, με δάκρυα στα μάτια, έφτασαν στον Ναό για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Φωτογραφίες Intime (Δημήτρης Παπαϊωάννου)

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, αλλά και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτείας.

H σορός του Γιάννη Μπλέσια θα μεταφερθεί στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή.