Πτώση Phantom: Σπαραγμός στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

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Πτώση Phantom: Σπαραγμός στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κηδεία του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, που σκοτώθηκε σε πτώση Phantom στην Τανάγρα.
  • Το φέρετρο του Μπλέσια, σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, έφτασε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας.
  • Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι από την Πολεμική Αεροπορία παρευρέθηκαν στην κηδεία.
  • Παρόντες ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η κηδεία τελείται σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης.

Σε κλίμα οδύνης τελείται η κηδεία του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στο μοιραίο Phantom στην Τανάγρα.  

Νέο αποκαλυπτικό βίντεο: Το Phantom φλέγεται και διαλύεται στον αέρα

Το φέρετρο με τη σορό του που ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία έφτασε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας. 

Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι από την Πολεμική Αεροπορία, με δάκρυα στα μάτια, έφτασαν στον Ναό για να του πουν το τελευταίο «αντίο».  

Κηδεία πιλότου Phantom στην Ηλεία

Φωτογραφίες Intime (Δημήτρης Παπαϊωάννου)

Κηδεία επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Ηλεία: Κηδεία Ιωάννη Μπλέσια που σκοτώθηκε στην Τανάγρα

Κηδεία Ιωάννη Μπλέσια

Κηδεία πιλότου Phantom Ιωάννη Μπλέσια

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, αλλά και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτείας. 

Κηδεία Πιλότου Phantom: Πλήθος κόσμου από Ένοπλες Δυνάμεις

Ένοπλες δυνάμεις στην κηδεία του Ιωάννη Μπλέσια

H σορός του Γιάννη Μπλέσια θα μεταφερθεί στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή.

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