Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα και στοιχεία για την πτώση του Phantom έφερε στο φως την Τρίτη 8/9 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα και του Βαγγέλη Γκούμα καταγράφεται η επικοινωνία που φέρεται να είχε ο Πύργος Ελέγχου με τους πιλότους τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Το Phantom φλέγεται στον αέρα - Η στιγμή της συντριβής

Στις εικόνες καταγράφεται το Phantom να φλέγεται στον αέρα. Τα συντρίμμια του πέφτουν στο έδαφος και, λόγω της ταχύτητας των τουλάχιστον 700 χιλιομέτρων την ώρα που είχε αναπτύξει το αεροσκάφος, σέρνονται για δεκάδες μέτρα. Όπως φαίνεται στο συγκλονιστικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, η φωτιά προηγείται της πρόσκρουσης. Το μαχητικό, αφού έχασε ύψος και προσέκρουσε στην κολώνα στον Προφήτη Ηλία, τυλίχθηκε στις φλόγες και διαλύθηκε στον αέρα.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας καταγράφεται η στιγμή από διαφορετική γωνία. Ακούστηκαν, μάλιστα, και απανωτές εκρήξεις. Το αεροσκάφος ήταν φορτωμένο με 7.500 λίτρα κηροζίνης. Εργαζόμενοι εργοστασίου έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας. Οι φλόγες από τη συντριβή του αεροσκάφους πλησίαζαν την επιχείρηση. Δείτε παρακάτω τον διάλογό τους μετά το συμβάν:

Πάρε πάρε

Ρε προσέξτε, μην πάτε κοντά ρε

Αμάν έγινε έκρηξη

Πω ρε π... προλάβανε να φύγουνε ;

Συντριβή Phantom: «Λίγο πριν την πτώση άλλαξε ο ήχος του - Έμοιαζε σαν να σφυρίζει»

Σημαντικές είναι και οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που περιγράφουν τι άκουσαν λίγο πριν από την πτώση.

«Επειδή ξέρω καλά τους ήχους των αεροπλάνων, περνούν κάθε μέρα από πάνω μας. Άλλαξε ο ήχος και έκανε ένα σφύριγμα. Ένα “ζζζζζ”.», λέει ο κ. Κώστας Παπακώστας, αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος.

Συντριβή Phantom: Οι προειδοποιήσεις για τη χαμηλή πτήση - Η επικοινωνία του Πύργου Ελέγχου με τους πιλότους

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο Πύργος Ελέγχου φέρεται να είπε τρεις φορές στους έμπειρους χειριστές ότι πετούσαν χαμηλά.

Οι πιλότοι δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήθελαν να κρυφτούν πίσω από τον λόφο και ξαφνικά να εμφανιστούν πάνω από το πλήθος στην Τανάγρα.

Μόλις προσέκρουσαν στην κολώνα, κατάλαβαν τι θα ακολουθούσε. Δεν χρησιμοποίησαν την εκτίναξη των καθισμάτων.

«Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα δύο παιδιά μάς σώσανε, γιατί, αν είχαν προσπαθήσει να σώσουν τις ζωές τους νωρίτερα, θα είχαν πέσει πάνω στον οικισμό και θα είχαν χαθεί χιλιάδες ζωές», λεει αυτόπτης μάρτυρας.

Στη δοκιμαστική πτήση της Παρασκευής όλα πήγαν σωστά. Βασικός χειριστής ήταν ο Ιωάννης Μπλέσιας.