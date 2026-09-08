Νέο αποκαλυπτικό βίντεο: Η στιγμή που το Phantom διαλύεται στον αέρα

«Αμάν έγινε έκρηξη», φώναζαν αυτόπτες μάρτυρες

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (8/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκαλυπτικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που το Phantom διαλύεται στον αέρα, φλέγεται και πέφτει στο έδαφος.
  • Η επικοινωνία του Πύργου Ελέγχου με τους πιλότους προειδοποίησε τρεις φορές για χαμηλή πτήση, αλλά οι πιλότοι δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το αεροσκάφος.
  • Μάρτυρες περιγράφουν αλλαγή ήχου του αεροσκάφους πριν την πτώση, με χαρακτηριστικό σφύριγμα.
  • Το Phantom ήταν φορτωμένο με 7.500 λίτρα κηροζίνης, προκαλώντας εκρήξεις κατά τη συντριβή.
  • Οι πιλότοι δεν χρησιμοποίησαν την εκτίναξη καθισμάτων, σώζοντας πιθανώς χιλιάδες ζωές από την πτώση σε οικισμό.

Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα και στοιχεία για την πτώση του Phantom έφερε στο φως την Τρίτη 8/9 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα και του Βαγγέλη Γκούμα καταγράφεται η επικοινωνία που φέρεται να είχε ο Πύργος Ελέγχου με τους πιλότους τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Το βίντεο με τη δοκιμαστική  πτήση του Phantom πριν την τραγωδία

Το Phantom φλέγεται στον αέρα - Η στιγμή της συντριβής 

Το Phantom φλέγεται στον αέρα - Η στιγμή της συντριβής 

Στις εικόνες καταγράφεται το Phantom να φλέγεται στον αέρα. Τα συντρίμμια του πέφτουν στο έδαφος και, λόγω της ταχύτητας των τουλάχιστον 700 χιλιομέτρων την ώρα που είχε αναπτύξει το αεροσκάφος, σέρνονται για δεκάδες μέτρα. Όπως φαίνεται στο συγκλονιστικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, η φωτιά προηγείται της πρόσκρουσης. Το μαχητικό, αφού έχασε ύψος και προσέκρουσε στην κολώνα στον Προφήτη Ηλία, τυλίχθηκε στις φλόγες και διαλύθηκε στον αέρα.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας καταγράφεται η στιγμή από διαφορετική γωνία. Ακούστηκαν, μάλιστα, και απανωτές εκρήξεις. Το αεροσκάφος ήταν φορτωμένο με 7.500 λίτρα κηροζίνης. Εργαζόμενοι εργοστασίου έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας. Οι φλόγες από τη συντριβή του αεροσκάφους πλησίαζαν την επιχείρηση. Δείτε παρακάτω τον διάλογό τους μετά το συμβάν:

Το Star στο σημείο που έπεσε το Phantom - Εικόνες από τα συντρίμμια

  • Πάρε πάρε 
  • Ρε προσέξτε, μην πάτε κοντά ρε 
  • Αμάν έγινε έκρηξη 
  • Πω ρε π... προλάβανε να φύγουνε ; 

Πτώση Phantom: «Λίγο πριν την πτώση άλλαξε ο ήχος του - Έμοιαζε σαν να σφυρίζει»

Συντριβή Phantom: «Λίγο πριν την πτώση άλλαξε ο ήχος του - Έμοιαζε σαν να σφυρίζει»

Σημαντικές είναι και οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που περιγράφουν τι άκουσαν λίγο πριν από την πτώση.

«Επειδή ξέρω καλά τους ήχους των αεροπλάνων, περνούν κάθε μέρα από πάνω μας. Άλλαξε ο ήχος και έκανε ένα σφύριγμα. Ένα “ζζζζζ”.», λέει ο κ. Κώστας Παπακώστας, αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος. 

Τανάγρα: Η αυτοθυσία των πιλότων και τα τελευταία δευτερόλεπτα του Phantom

Συντριβή Phantom: Οι προειδοποιήσεις για τη χαμηλή πτήση - Η επικοινωνία του Πύργου Ελέγχου με τους πιλότους

Πτώση Phantom: Οι προειδοποιήσεις για τη χαμηλή πτήση - Η επικοινωνία του Πύργου Ελέγχου με τους πιλότους

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο Πύργος Ελέγχου φέρεται να είπε τρεις φορές στους έμπειρους χειριστές ότι πετούσαν χαμηλά.

Οι πιλότοι δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήθελαν να κρυφτούν πίσω από τον λόφο και ξαφνικά να εμφανιστούν πάνω από το πλήθος στην Τανάγρα.

Μόλις προσέκρουσαν στην κολώνα, κατάλαβαν τι θα ακολουθούσε. Δεν χρησιμοποίησαν την εκτίναξη των καθισμάτων.

Τανάγρα: «Μεγάλωσε μέσα στα Phantom» - «Ήθελε να προστατεύει την πατρίδα»

«Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα δύο παιδιά μάς σώσανε, γιατί, αν είχαν προσπαθήσει να σώσουν τις ζωές τους νωρίτερα, θα είχαν πέσει πάνω στον οικισμό και θα είχαν χαθεί χιλιάδες ζωές», λεει αυτόπτης μάρτυρας. 

Στη δοκιμαστική πτήση της Παρασκευής όλα πήγαν σωστά. Βασικός χειριστής ήταν ο Ιωάννης Μπλέσιας. 

 

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