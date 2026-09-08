Tι λέει ο άνδρας που εντόπισε τη σακούλα με τα ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη

«Προσπάθησα να μην τρομάξουν τα παιδιά που προπονούσα»

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Πηγή: Ρεπορτάζ Παναγιώτης Μπούσιος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (8/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Κυψέλη, προπονητής βρήκε ανθρώπινα οστά σε μπλε σακούλα κοντά σε γήπεδο.
  • Η ανακάλυψη προκάλεσε συναγερμό και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.
  • Ο χώρος αποκλείστηκε και εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ ανέλαβαν την έρευνα.
  • Τα οστά θα εξεταστούν από ανθρωπολόγο για να προσδιοριστεί η ταυτότητα και η αιτία θανάτου.
  • Ο προπονητής προσπάθησε να προστατεύσει τα παιδιά από το θέαμα κατά την ανακάλυψη.

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης. Προπονητής σε ακαδημία, εντόπισε ανθρώπινα οστά, δίπλα σε γήπεδο που αθλούνταν παιδιά και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Ο Παναγιώτης Μπούσιος μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών.

Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα

Δεν πίστευε στα μάτια του ο προπονητής όταν βρήκε μια σκισμένη μπλε σακούλα όπου μέσα υπήρχαν οστά. Μάλιστα, από την αρχή ήταν σίγουρος ότι ήταν ανθρώπινα οστά, καθώς υπήρχε στη σακούλα και ένα κρανίο. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία.

Κυψέλη οστά σε σακούλα

Ο χώρος αποκλείστηκε και στο σημείο κατέφθασαν και στελέχη από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Τα οστά που εντοπίστηκαν θα τα εξετάσει ανθρωπολόγος, προκειμένου να ρίξει φως σε δεδομένα όπως πριν από πόσο καιρό πέθανε ο άνθρωπος, ενδεχομένως την αιτία θανάτου και αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

 Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο που να δείχνει την ταυτότητα του νεκρού, ενώ οι αρχές θα πραγματοποιήσουν έρευνα που έχει να κάνει και με εξαφανισμένα πρόσωπα.

Κυψέλη: «Προσπάθησα να μην τρομάξουν τα παιδιά που προπονούσα»

Στο Star μίλησε αποκλειστικά ο προπονητής που εντόπισε το μακάβριο εύρημα.

Εντόπισε σακούλα με ανθρώπινα όστά δίπλα σε γηπεδάκι στην Κυψέλη

«Διέκρινα μια μπλε σακούλα τύπου σούπερ μάρκετ, η οποία φάνηκε να να έχει μέσα μεγάλου μεγέθους οστά. Δεν θα μπορούσαν να ανήκουν σε κάποιο ζώο.

Έκρινα ότι αμέσως πρέπει να απομονώσω τα παιδιά και να καλέσω την Άμεση Δράση. Φανταστείτε ότι είχα στα τριάντα μέτρα ανήλικα παιδιά, οπότε έπρεπε από τη μία να προσέξω να μη δείξω στις εκφράσεις του προσώπου μου τι είδα και από την άλλη να προσπαθήσω να τα πάω από την άλλη άκρη ώστε να μην το δουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Star ο κ. Μιχάλης Σπανός.


 

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