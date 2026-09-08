Ονειρικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Οι κιτρινόμαυροι επικράτησαν με σκορ 1-0 επί της Αυστριακής ΛΑΣΚ, έχοντας σκόρερ τον Μαρίν, μαέστρο τον Μάγερ και «φύλακα άγγελο» τον Μπρινιόλι.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας σπουδαίες ευκαιρίες με τον Γιόβιτς και τον Βάργκα. Το γκολ ωστόσο, το πέττυχε με μία εξωπραγματική εκτέλεση φάουλ ο Ραζβάν Μαρίν.

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Στην επανάληψη, ο Δικέφαλος είχε και άλλες ευκαιρίες, είχε ένα ακυρωμένο γκολ με τον Γιόβιτς, ενώ είχε και τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι όπου χρειάστηκε, ο οποίος στάθηκε στο ύψος του, όταν οι Αυστριακοί απείλησαν με την ισοφάριση.

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Στις εξέδρες, ο κόσμος της Πρωταθλήτριας Ελλάδας δημιούργησε ένα μοναδικό πάρτι, και αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές, στη θριαμβευτική επιστροφή της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στον κορυφαίο ποδοσφαιρικό θεσμό, και την πρώτη νίκη στο Champions League, ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια!.

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