Συναγερμός στο Εφετείο: 26χρονος κρατούμενος απέδρασε από το κτίριο

Εκτενείς έρευνες για τον εντοπισμό του

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STAR.GR
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Συναγερμός Στο Εφετείο: Απέδρασε 26χρονος Κρατούμενος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στο Εφετείο Αθηνών λόγω απόδρασης 26χρονου κρατούμενου στις 8 Σεπτεμβρίου.
  • Ο κρατούμενος ήταν υπό τη φύλαξη της Δικαστικής Αστυνομίας κατά την απόδραση.
  • Οι συνθήκες της απόδρασης παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του κρατούμενου.
  • Εξετάζονται τα στοιχεία και οι συνθήκες στο Εφετείο τη στιγμή της διαφυγής.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την απόδραση ενός 26χρονου κρατούμενου από το Εφετείο Αθηνών, το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 26χρονος βρισκόταν υπό τη φύλαξη της Δικαστικής Αστυνομίας όταν κατάφερε να διαφύγει από το δικαστικό μέγαρο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεi.

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Ο κρατούμενος αναζητείται πλέον, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατό. Οι Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Εφετείο κατά τη στιγμή της διαφυγής, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς κατάφερε να απομακρυνθεί από τον χώρο.

 

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