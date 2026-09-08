Συναγερμός Στο Εφετείο: Απέδρασε 26χρονος Κρατούμενος

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την απόδραση ενός 26χρονου κρατούμενου από το Εφετείο Αθηνών, το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 26χρονος βρισκόταν υπό τη φύλαξη της Δικαστικής Αστυνομίας όταν κατάφερε να διαφύγει από το δικαστικό μέγαρο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεi.

Ο κρατούμενος αναζητείται πλέον, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατό. Οι Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Εφετείο κατά τη στιγμή της διαφυγής, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς κατάφερε να απομακρυνθεί από τον χώρο.