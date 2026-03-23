Φυλακές Κορυδαλλού: Κρατούμενος έκανε live μετάδοση μέσα από το κελί του

Σε live μετάδοση τον έπιασαν και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι

23.03.26 , 23:22 Κατερίνα Καινούργιου: Οι νέες τρυφερές φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά
23.03.26 , 22:58 Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης αποκλειστικά στο STAR
23.03.26 , 22:45 Αχαρνές: Στο STAR Ο Πατέρας Του 16χρονου Που Χαράκωσαν Με Φαλτσέτα
23.03.26 , 22:35 Βουλιαγμένη: Σβήνουν Οι Ελπίδες Για Τον 34χρονο Δύτη
23.03.26 , 22:12 Καρδίτσα: Συγκινεί η μητέρα του τραγουδιστή - «Ήταν πονόψυχο παιδί»
23.03.26 , 21:44 Fuel Pass: Τα μυστικά για να λάβετε την επιδότηση καυσίμων
23.03.26 , 21:36 MasterChef: Το vegan Mystery Box & οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Κουτσόπουλος
23.03.26 , 21:34 Φυλακές Κορυδαλλού: Κρατούμενος έκανε live μετάδοση μέσα από το κελί του
23.03.26 , 21:11 Δίκη Τέμπη: Στη δικαστική αίθουσα ο μοιραίος σταθμάρχης
23.03.26 , 20:36 Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια στη Σόλωνος - Ένας τραυματίας
23.03.26 , 20:21 Πηγές υπ. Δικαιοσύνης στο Star: Τι λένε για το μπάχαλο στη δίκη των Τεμπών
23.03.26 , 20:10 MG ZS Max: Τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να το αποκτήσεις
23.03.26 , 20:07 Οι περιοχές της ΕΕ που απειλεί ένας πύραυλος του Ιράν εμβέλειας 4.000 χλμ
23.03.26 , 19:45 Σπάνιο κι όμως συνέβη! Έλυσε τον γρίφο πριν καν ανοίξουν όλα τα γράμματα
23.03.26 , 19:34 Ελβετικό φράγκο: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή αυξάνει το κόστος των δανείων
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»
MasterChef: «Θα μπω στην μπλε ομάδα να την καταστρέψω!»
Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
Οικονομάκου: Μας δείχνει την κόρη της, Σιέννα, στο δωμάτιο του γιου της
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα (23/3/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού έκανε live μετάδοση μέσω TikTok από το κελί του.
  • Ο κρατούμενος, Ρομά, τραγουδούσε και συνομιλούσε με φίλους, αγνοώντας ότι τον παρακολουθούν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι.
  • Οι σωφρονιστικοί είχαν πληροφορίες για κινητό τηλέφωνο και παρακολούθησαν τη μετάδοση.
  • Στήθηκε επιχείρηση για να τον εντοπίσουν και να κατασχέσουν το κινητό του.
  • Η εφόδος καταγράφηκε live, με τον υπάλληλο να εισβάλλει και να αρπάζει το τηλέφωνο.

Κρατούμενος προχωρούσε σε live μετάδοση μέσα από το κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού. Δεν ήξερε, όμως, ότι τον παρακολουθούν οι σωφρονιστικοί. Στο βίντεο που εξασφάλισε η Κατερίνα Ρίστα, φαίνονται τα «κατορθώματά» του.

Κρατούμενος Ρομά φαίνεται να κάνει live μετάδοση μέσω TikTok μέσα από το κελί του στον Κορυδαλλό. Στο βίντεο φαίνεται να τραγουδά, να συνομιλεί χαλαρά με φίλο του και να αλληλεπιδρά με τους ακόλουθούς του, σαν να είναι στο σπίτι του και όχι πίσω από τα κάγκελα.

Κορυδαλλός:  Δολοφονία αλλοδαπού κρατούμενου στις φυλακές!

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είχαν πληροφορία ότι διαθέτει κινητό. Μπήκαν στο προφίλ του για να δουν αν έχει ανεβάσει κάτι και τον εντόπισαν να μεταδίδει ζωντανά εκείνη ακριβώς τη στιγμή.

Μπήκαν στο προφίλ του για να δουν αν έχει ανεβάσει κάτι και τον εντόπισαν να μεταδίδει ζωντανά εκείνη ακριβώς τη στιγμή.

Αμέσως σήμανε συναγερμός. Στήθηκε επιχείρηση-εξπρές και ομάδα σωφρονιστικών κινήθηκε προς το κελί του κρατούμενου. Το πιο εντυπωσιακό; Όλα καταγράφηκαν από την ίδια τη live μετάδοση, που κόπηκε απότομα.

Ξέφυγε κρατούμενος από την Ευελπίδων

Στο βίντεο διακρίνεται καθαρά η στιγμή της εφόδου: η πόρτα ανοίγει απότομα, σωφρονιστικός υπάλληλος εισβάλλει στο κελί και αρπάζει το κινητό από τα χέρια του κρατούμενου, ο οποίος αντιδρά φωνάζοντας.

 

