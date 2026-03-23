Φυλακές Κορυδαλλού: Κρατούμενος έκανε live μετάδοση μέσα από το κελί του

Κρατούμενος προχωρούσε σε live μετάδοση μέσα από το κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού. Δεν ήξερε, όμως, ότι τον παρακολουθούν οι σωφρονιστικοί. Στο βίντεο που εξασφάλισε η Κατερίνα Ρίστα, φαίνονται τα «κατορθώματά» του.

Κρατούμενος Ρομά φαίνεται να κάνει live μετάδοση μέσω TikTok μέσα από το κελί του στον Κορυδαλλό. Στο βίντεο φαίνεται να τραγουδά, να συνομιλεί χαλαρά με φίλο του και να αλληλεπιδρά με τους ακόλουθούς του, σαν να είναι στο σπίτι του και όχι πίσω από τα κάγκελα.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είχαν πληροφορία ότι διαθέτει κινητό. Μπήκαν στο προφίλ του για να δουν αν έχει ανεβάσει κάτι και τον εντόπισαν να μεταδίδει ζωντανά εκείνη ακριβώς τη στιγμή.

Αμέσως σήμανε συναγερμός. Στήθηκε επιχείρηση-εξπρές και ομάδα σωφρονιστικών κινήθηκε προς το κελί του κρατούμενου. Το πιο εντυπωσιακό; Όλα καταγράφηκαν από την ίδια τη live μετάδοση, που κόπηκε απότομα.

Στο βίντεο διακρίνεται καθαρά η στιγμή της εφόδου: η πόρτα ανοίγει απότομα, σωφρονιστικός υπάλληλος εισβάλλει στο κελί και αρπάζει το κινητό από τα χέρια του κρατούμενου, ο οποίος αντιδρά φωνάζοντας.