Κορυδαλλός:  Δολοφονία αλλοδαπού κρατούμενου στις φυλακές!

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Γ’ Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Το θύμα ήταν σύμφωνα με πληροφορίες Αλβανός κρατούμενος στον οποίο κατάφερε δύο μαχαιριές στον λαιμό Έλληνας βαρυποινίτης, ο οποίος συνελήφθη από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και παραδόθηκε στην Ελληνική Αστυνομία.

Τα αίτια του άγριου εγκλήματος ερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία το 2002. Είχε διαφύγει στην Αλβανία, αλλά επέστρεψε και συνελήφθη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στις φυλακές για την έκτιση της ποινής. Οι Αρχές της Αλβανίας είχαν καταθέσει από την πλευρά τους αίτημα έκδοσης επειδή κατηγορείται και εκεί, για τη δολοφονία δύο ατόμων.

Ο Έλληνας δράστης είχε δολοφονήσει τον Αύγουστο του 2025 έναν Αλβανό στον Άγιο Παντελεήμονα.



