Κορυδαλλός:  Δολοφονία αλλοδαπού κρατούμενου στις φυλακές!

Έλληνας βαρυποινίτης με αυτοσχέδιο μαχαίρι ο δράστης

Ελλαδα
Πηγή: Βίντεο ΕΡΤ, φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση
Άγρια δολοφονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Γ’ Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού

Το θύμα ήταν σύμφωνα με πληροφορίες Αλβανός κρατούμενος στον οποίο κατάφερε δύο μαχαιριές στον λαιμό Έλληνας βαρυποινίτης,  ο οποίος συνελήφθη από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και παραδόθηκε στην Ελληνική Αστυνομία.      

Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρήκαν θαμμένο όπλο και σφαίρες

Τα αίτια του άγριου εγκλήματος ερευνώνται.

 Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία το 2002. Είχε διαφύγει στην Αλβανία, αλλά επέστρεψε και συνελήφθη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στις φυλακές για την έκτιση της ποινής. Οι Αρχές της Αλβανίας είχαν καταθέσει από την πλευρά τους αίτημα έκδοσης επειδή κατηγορείται και εκεί, για τη δολοφονία δύο ατόμων.

Ο Έλληνας δράστης είχε δολοφονήσει τον  Αύγουστο του 2025  έναν Αλβανό στον Άγιο Παντελεήμονα.

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν οι 2 δράστες της δολοφονίας του 31χρονου

 
   

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΕΓΚΛΗΜΑ
